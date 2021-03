Evento de MMA de Whindersson Nunes, CDL Fight estreia com nocaute incrível na luta principal

Na estreia do novo evento que promete se destacar no cenário de MMA no Brasil, o CDL Fight fez sua estreia na noite de sábado na cidade de São Paulo e obteve resultados satisfatórios. A primeira edição do evento de Whindersson Nunes foi coroada com um incrível nocaute na luta principal, um dos maiores do ano no Brasil.

Buscando dar destaque aos atletas de diferentes centros do país, a luta principal do evento foi formada por atletas do Amazonas e do Pará. E no duelo da região do norte, Marcos Breno orgulhou a cidade de Manaus ao nocautear brutalmente Leandro V3, de Belém, no primeiro round e chegou a sua 12° vitória na carreira.

Um dos organizadores do evento, o ex-UFC e treinador na Capital da Luta Lucas Mineiro se impressionou com o primeiro passo do evento em sua estreia. Seguindo todos os protocolos contra o Covid-19, o lutador revelou que a segunda edição do CDL Fight já deve ocorrer em março.

- Ficamos muito felizes com o resultado do primeiro CDL Fight. Foi um grande desafio estreiar em meio à pandemia, porém testamos todos os atletas, staff e pessoas no evento e seguimos firme todas as medidas possíveis de distanciamento social. Já queremos realizar a próxima edição ainda em março! - afirmou.

O CDL Fight chega ao cenário nacional com o objetivo de dar oportunidade para atletas de todo o Brasil e alavancar suas carreiras para o cenário internacional, especialmente durante o cenário da pandemia do novo coronavírus, que diminuiu de forma significante o número de eventos no MMA brasileiro.

Confira os resultados do CDL Fight 1:

CDL Fight 128 de Fevereiro de 2021São Paulo, SP

Resultados oficiais:Peso-galo: Marcos Breno nocauteou Leandro V3 no primeiro roundPeso-pena: Robson Punk venceu Diogo Pink por decisão divididaPeso-leve: Evertom Ungido finalizou Rhalber Cavalo com uma chave de calcanhar no primeiro roundPeso-leve: Samuel Marcos finalizou Vinicius Super Shock com um mata leão no primeiro roundPeso-pena: Fabio Perpetua venceu Mario Araujo por decisão unânimePeso meio-médio: Romulo Oliveira finalizou Bruno Tank com um mata leão em pé no primeiro roundPeso-leve: JP Amâncio finalizou Jow Freitas com um mata leão no primeiro roundPeso-pena: Icaro Brito nocauteou Gustavo Henrique com cotoveladas no terceiro roundPeso-pena: Michael Diamante nocauteou Rian Silva no primeiro round