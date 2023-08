"Estou impressionado" diz Neymar sobre recepção do Al-Hilal com grande festa na Arábia Saudita

Neymar Jr. foi apresentado neste sábado (19) como o grande reforço do time árabe Al-Hilal em uma imensa festa no Estádio Rei Fahd, em Riade, capital da Arábia Saudita. A recepção contou com drones, mosaico e uma grande produção. Mais de 67 mil pessoas para recepcionar o craque compareceram para receber o craque.

"Muito feliz por essa recepção, por este novo desafio. Estou impressionado. Vim ao maior clube desse país e espero fazer parte desta história e ganhar muito. Vamos aproveitar, ser felizes. Farei de tudo para esse clube", declarou Neymar na chegada ao Al-Hilal.

Neymar Jr. Divulgação Al Hilal Divulgação Al Hilal Divulgação Al Hilal Divulgação Al Hilal Divulgação Al Hilal Divulgação Al Hilal

Por conta da apresentação, o jogo do Al Hilal precisou ser transferido para o Estádio Rei Fahd. Também participaram do evento o goleiro Bono, recém-contratado pelo clube junto ao Sevilla, e o atacante Malcom, ex-Corinthians e Barcelona.

Milhares de fãs chegaram cedo ao Estádio Rei Fahd. Assim que os portões foram abertos, mais de duas horas antes do início da apresentação, muitos torcedores correram para pegar bons lugares. O clube distribuiu milhares de cartazes com um desenho do rosto de Neymar, o número 10 e a frase "bem-vindo".

Neymar não fará sua estreia hoje. O jogador não foi nem relacionado para ficar no banco de reservas diante do Al-Fayha. Neymar se recuperou da grave lesão no tornozelo sofrida em fevereiro e chegou a atuar por 90 minutos em amistoso contra o Jeonbuk - quando marcou dois gols.

O clube saudita aceitou pagar ao craque 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) no período. O PSG pedia ao menos 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) para vender Neymar. O brasileiro tinha contrato com o time francês até 2027. Essa é a maior contratação feita por um clube não europeu na história do futebol.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, o atacante brasileiro agora tem o terceiro maior salário do futebol mundial. Com 160 milhões de euros, cerca de R$ 867 mihões por ano, Neymar perde apenas para Cristiano Ronaldo e Benzema, do Al Nassr e Al-Ittihad, respectivamente, também da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem oito dos dez maiores salários do mundo no futebol. No top-10, somente Mbappé, do PSG, e Messi, do Inter Miami jogam fora de lá.