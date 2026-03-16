Estêvão é relacionado no Chelsea e técnico mostra confiança em virada contra o PSG na Champions Mesmo com condições de encarar o Newcastle no fim de semana, Estêvão foi preservado. Agora, deve iniciar no banco contra os franceses Estadão Conteúdo 16.03.26 15h13 Estêvão, do Chelsea (Instagram @estevaowilian_) "Ainda não acabou." Desta maneira, Liam Rosenior falou sobre o jogo de volta das oitavas de final da Champions League diante do atual campeão, o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira. O clube inglês terá de virar em Stanford Bridge uma desvantagem de 5 a 2 sofrida na ida. O brasileiro Estêvão foi relacionado após seis jogos tratando uma lesão. Rosenior vinha tratando com cuidado a recuperação de seu habilidoso atacante para não "estourá-lo". Mesmo com condições de encarar o Newcastle no fim de semana, Estêvão foi preservado. Agora, deve iniciar no banco contra os franceses. "Estêvão está de volta aos treinos. Ele fará parte do grupo e vamos avaliar se ele poderá participar da partida em algum momento amanhã", afirmou o treinador, em coletiva neste segunda. O brasileiro, quando esteve em campo, anotou sete vezes e ainda distribuiu três assistências. Deve retornar no banco, contudo. O ataque terá Cole Palmer, Pedro Neto e outro brasileiro, João Pedro, com a missão de reeditar os 3 a 0 da final do Mundial dos Estados Unidos, placar que levaria a decisão à prorrogação. "Vamos pressionar o PSG e jogar para marcar o máximo de gols possível", mostrou confiança Rosenior, garantindo o Chelsea em cima do PSG desde o apito inicial. "Meu objetivo é sempre dominar. Cada jogo é sobre construir uma equipe destemida, não importa quem seja o adversário." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions Chelsea Estêvão Liam Rosenior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23