Estêvão e Endrick estão ranqueados entre os 10 jovens mais valiosos do mundo

Os atacantes brasileiros Estêvão e Endrick aparecem entre os dez jovens jogadores mais valiosos do planeta. O ranking foi divulgado nesta quinta-feira, 6, pelo CIES Football, o Observatório do Futebol.

A lista considera os atletas que ainda não fizeram vinte anos de idade. O brasileiro mais bem classificado é Estêvão, do Chelsea. O ex-Palmeiras aparece na segunda posição da relação, avaliado em 118,1 milhões de euros, cerca de R$ 727,2 milhões na cotação atual.

Outro brasileiro no Top 10, Endrick, do Real Madrid, está no nono lugar, com valor estimado em 73,2 milhões de euros (cerca de R$ 450,7 milhões). O jogador perdeu espaço no elenco do clube espanhol, mas ainda assim ocupa posição de destaque na lista do CIES Football.

O jovem jogador mais valioso do mundo é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona. Ele está avaliado em 349,6 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhão). Pau Cubarsí, também do Barcelona, completa o pódio, com o valor de 113 milhões de euros.

Os outros integrantes do Top 10 são: Franco Mastantuono (Real Madrid), Zaire-Emery (PSG), Ethan Nwaneri (Arsenal), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Geovany Quenda (Sporting) e Lucas Bergvall (Tottenham).

O próximo brasileiro do ranking é o meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians e que está no Zenit, da Rússia. Ele ocupa o trigésimo lugar, com o valor estimado em 29,6 milhões de euros (R$ 182,2 milhões na cotação atual).