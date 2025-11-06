Estêvão e Endrick estão ranqueados entre os 10 jovens mais valiosos do mundo Estadão Conteúdo 06.11.25 12h48 Os atacantes brasileiros Estêvão e Endrick aparecem entre os dez jovens jogadores mais valiosos do planeta. O ranking foi divulgado nesta quinta-feira, 6, pelo CIES Football, o Observatório do Futebol. A lista considera os atletas que ainda não fizeram vinte anos de idade. O brasileiro mais bem classificado é Estêvão, do Chelsea. O ex-Palmeiras aparece na segunda posição da relação, avaliado em 118,1 milhões de euros, cerca de R$ 727,2 milhões na cotação atual. Outro brasileiro no Top 10, Endrick, do Real Madrid, está no nono lugar, com valor estimado em 73,2 milhões de euros (cerca de R$ 450,7 milhões). O jogador perdeu espaço no elenco do clube espanhol, mas ainda assim ocupa posição de destaque na lista do CIES Football. O jovem jogador mais valioso do mundo é o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona. Ele está avaliado em 349,6 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhão). Pau Cubarsí, também do Barcelona, completa o pódio, com o valor de 113 milhões de euros. Os outros integrantes do Top 10 são: Franco Mastantuono (Real Madrid), Zaire-Emery (PSG), Ethan Nwaneri (Arsenal), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Geovany Quenda (Sporting) e Lucas Bergvall (Tottenham). O próximo brasileiro do ranking é o meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians e que está no Zenit, da Rússia. Ele ocupa o trigésimo lugar, com o valor estimado em 29,6 milhões de euros (R$ 182,2 milhões na cotação atual). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol jogadores mais valiosos Estêvão Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 Futebol Paysandu é o único time da Série B que não cedeu pontos ao Coritiba-PR Times se enfrentam neste domingo (9), às 20h30, na Curuzu, em Belém. 06.11.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41