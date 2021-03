Esposa de Cristiano Ronaldo revela tarefas que o craque é 'proibido' de fazer em casa para focar no futebol

Cristiano Ronaldo não é muito chegado nas tarefas de casa, segundo sua esposa. Em entrevista à "Sportweek", Georgina Rodríguez falou sobre o relacionamento com o craque português e revelou tarefas que ele é proibido de fazer, como trocar uma lâmpada, para que se dedique totalmente ao futebol.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO- Trocar uma lâmpada em nossa casa é quase impossível, o nosso pé direito é muito alto. Se você fosse Cristiano Ronaldo, você trocaria uma lâmpada a quase 6 metros do chão? Melhor não. Cuide-se e dedique-se a ser o melhor no que faz. Eu cuido do resto. Eu faço tudo correr bem. Gosto de cuidar da minha casa e da minha família. Também temos um chef que prepara nossas refeições, mas às vezes eu cozinho - disse.

Georgina também revelou que tinha vergonha de treinar com CR7, mas que isso já passou.

- No início tive vergonha de treinar com ele, afinal é o Cristiano Ronaldo. Mas então tudo mudou. Ele é minha inspiração.