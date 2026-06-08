Eriksen relata susto após choque do CDI e tranquiliza torcedores: 'Estou bem'

Christian Eriksen se manifestou após o novo episódio de preocupação envolvendo sua saúde durante um amistoso entre Dinamarca e Ucrânia. O meia dinamarquês afirmou estar em casa com a família e disse que passa bem, apesar do impacto causado pelo choque de seu cardiodesfibrilador implantável (CDI) durante a partida.

"Quero informar a todos que estou bem e que estou em casa com minha família. Como vocês podem imaginar, receber um choque do meu CDI teve um grande impacto tanto em mim quanto na minha família, mas quero tranquilizar a todos de que esta foi uma situação diferente da que aconteceu em 2021", declarou o jogador.

Eriksen também fez questão de agradecer o suporte recebido dentro e fora de campo, destacando o trabalho das equipes médicas que o acompanham desde o episódio de 2021, quando sofreu uma parada cardíaca durante a Eurocopa. Segundo ele, o dispositivo implantado cumpriu exatamente sua função de proteção.

"Além de ser grato pelo apoio e pela assistência de todos os jogadores e da equipe médica em campo, também sou extremamente grato aos médicos que cuidaram de mim e do meu coração ao longo dos anos. Graças à experiência deles, meu CDI fez exatamente aquilo para o que foi projetado: proteger-me quando eu precisei", afirmou.

O meia reforçou ainda que a prioridade no momento é a recuperação e o convívio familiar, mencionando o desejo de aproveitar o período longe dos gramados ao lado dos filhos.

"Por enquanto, meu foco está em me recuperar, passar tempo com minha família, sair de férias e jogar futebol com meus filhos", completou.

Em 2021, Eriksen sofreu um mal súbito em campo e precisou ser reanimado antes de passar por procedimentos médicos que incluíram a implantação do CDI. Desde então, o jogador segue em atividade sob acompanhamento.