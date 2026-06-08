Eriksen relata susto após choque do CDI e tranquiliza torcedores: 'Estou bem' Ele agradeceu o suporte médico e de colegas, afirmando que o cardiodesfibrilador agiu como o esperado. Estadão Conteúdo 08.06.26 14h17 Christian Eriksen se manifestou após o novo episódio de preocupação envolvendo sua saúde durante um amistoso entre Dinamarca e Ucrânia. O meia dinamarquês afirmou estar em casa com a família e disse que passa bem, apesar do impacto causado pelo choque de seu cardiodesfibrilador implantável (CDI) durante a partida. "Quero informar a todos que estou bem e que estou em casa com minha família. Como vocês podem imaginar, receber um choque do meu CDI teve um grande impacto tanto em mim quanto na minha família, mas quero tranquilizar a todos de que esta foi uma situação diferente da que aconteceu em 2021", declarou o jogador. Eriksen também fez questão de agradecer o suporte recebido dentro e fora de campo, destacando o trabalho das equipes médicas que o acompanham desde o episódio de 2021, quando sofreu uma parada cardíaca durante a Eurocopa. Segundo ele, o dispositivo implantado cumpriu exatamente sua função de proteção. "Além de ser grato pelo apoio e pela assistência de todos os jogadores e da equipe médica em campo, também sou extremamente grato aos médicos que cuidaram de mim e do meu coração ao longo dos anos. Graças à experiência deles, meu CDI fez exatamente aquilo para o que foi projetado: proteger-me quando eu precisei", afirmou. O meia reforçou ainda que a prioridade no momento é a recuperação e o convívio familiar, mencionando o desejo de aproveitar o período longe dos gramados ao lado dos filhos. "Por enquanto, meu foco está em me recuperar, passar tempo com minha família, sair de férias e jogar futebol com meus filhos", completou. Em 2021, Eriksen sofreu um mal súbito em campo e precisou ser reanimado antes de passar por procedimentos médicos que incluíram a implantação do CDI. Desde então, o jogador segue em atividade sob acompanhamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eriksen CDI COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Carlos Ferreira O milionário e o glorioso do Pará 10.06.26 14h41 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Não é chuteira: conheça o tênis de R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa Modelo foi escolhido para as atividades físicas fora do gramado e aposta em estabilidade, flexibilidade e prevenção de lesões 10.06.26 22h47 Com dois gols de Jajá, Goiás faz valer o mando de campo e bate o Cuiabá pela Série B 19.07.25 18h47 Knicks protagonizam a maior virada da história das finais da NBA e vencem os Spurs no Jogo 4 11.06.26 1h11 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35