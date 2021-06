Ênio joga pelada, terá que se isolar e está fora de jogo contra o Remo; Botafogo estuda punição

A semana acabou de começar, mas o Botafogo já sabe que terá um desfalque para os compromissos do fim de semana. Ênio jogou um torneio amador em um campo na Mangueirinha, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, no último domingo. O atacante terá que cumprir isolamento por conta das medidas preventivas à Covid-19 e não estará disponível contra o Leão.

O Botafogo joga diante do Remo no próximo domingo, pela 3ª rodada da Série B. No mesmo dia, a equipe sub-20 faz a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Coritiba, no Paraná. O planejamento da diretoria visava que Ênio poderia ser "emprestado" ao time de base visando a decisão, o que não será mais possível.

A notícia foi divulgada pelo perfil "Bastidores do Botafogo" e confirmada pelo LANCE!. No domingo, dia de folga para os jogadores do Botafogo, Ênio jogou pelo Boby Marley FC diante do Raça Negra FC. O atacante do Alvinegro entrou no segundo tempo do duelo e atuou por 40 minutos, como pode ser visto neste vídeo (a partir de 2 horas e 55 minutos).

O fato não foi bem visto internamente no Botafogo, que estuda uma punição ao jogador. A diretoria discute e pode anunciar as medidas envolvendo o atleta até a tarde desta terça-feira, após o treinamento da equipe.

Por estar cumprindo isolamento, Ênio será afastado dos treinamentos do time comandado por Marcelo Chamusca e ficará "fora de combate" nos próximos dias, sendo acompanhado de perto pelo Departamento Médico do Botafogo. Vale ressaltar que ele teve contato com várias pessoas sem máscara e com uma aglomeração nas arquibancadas, inclusive tirando selfies após o jogo.

Ênio não foi o primeiro jogador a se envolver em torneios amadores durante a pandemia. No mês passado, Rhuan, que está fora dos planos do elenco e afastado das atividades, também atuou em uma partida nestes moldes.