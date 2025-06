Endrick se junta ao grupo do Real Madrid nos EUA antes do duelo com a Juventus pelo Mundial

Em recuperação de lesão na coxa direita, o atacante Endrick desembarcou nos Estados Unidos, palco do Mundial de Clubes da Fifa e se juntou ao elenco do Real Madrid, neste sábado, na concentração da equipe espanhola em Palm Beach, na Flórida.

O clube publicou imagens da recepção do atleta pelo técnico Xabi Alonso e também por companheiros como Vinicius Júnior, Mbappé, Modric, Rüdiger e Bellingham. A intenção da comissão técnica do Real Madrid é acostumá-lo ao trabalho de Xabi Alonso e oferecer experiência ao atleta, que dificilmente terá condições de participar do torneio.

Endrick não atua desde 18 de maio, quando sofreu uma lesão muscular na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Sevilla, na penúltima rodada do Campeonato Espanhol. Ele foi substituído no segundo tempo e, desde então, vinha trabalhando separadamente na recuperação com os preparadores físicos do clube merengue na capital espanhola.

Apesar de se integrar ao grupo em território americano, o jovem formado no Palmeiras se encontra sem ritmo de jogo pelos dois meses ausente dos gramados e não tem presença confirmada nos jogos restantes do Mundial. O atacante, que continuará o tratamento nos Estados Unidos, está inscrito no torneio e, dependendo do avanço na recuperação, até poderá ficar à disposição da comissão técnica.

Xabi Alonso deu folga aos seus atletas no sábado e o conjunto espanhol volta a treinar neste domingo. Além do retorno de Asencio, que cumpriu suspensão diante do Salzburg, a expectativa gira em torno do francês Mbappé, que poderá estrear no Mundial após se recuperar de uma gastroenterite.

O Real Madrid volta a campo nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), diante da italiana Juventus, no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final da competição.