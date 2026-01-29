Endrick reacende briga pela camisa 9 da seleção na Copa do Mundo; veja números dos candidatos

De pouco aproveitado no Real Madrid, Endrick ressurgiu como sensação no Lyon. Ele se colocou na disputa por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, a menos de cinco meses do início do torneio.

O jogador nunca foi convocado por Carlo Ancelotti, sob quem trabalhou na Espanha. Ele não é chamado para defender o Brasil desde setembro de 2024, quando Dorival Júnior era o treinador.

Em apenas três jogos com a camisa do time francês, o garoto de 19 anos marcou quatro gols e deu uma assistência. Incluindo um hat-trick contra o Metz, no Campeonato Francês, seu desempenho impulsionou o nome de volta às conversas sobre a seleção.

Caminho de Endrick até o Lyon

Após chegar ao Real Madrid em 2024, Endrick enfrentou dificuldades para ter sequência de jogos em um ataque estrelado. Com a saída de Ancelotti e a chegada de Xabi Alonso, demitido recentemente, o brasileiro perdeu o pouco espaço que tinha.

A insatisfação resultou no empréstimo ao Lyon, acertado no fim de 2025. O objetivo era claro: buscar ritmo e visibilidade para manter-se no radar da seleção brasileira.

Cautela da CBF e concorrência na Seleção

Apesar da boa fase de Endrick, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adota cautela pública nas avaliações individuais. Em entrevista recente ao Estadão, o coordenador de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, evitou aprofundar-se no tema quando questionado sobre as chances do jogador estar na Copa.

Caetano afirmou que "a gente não avalia e nem expõe individualmente as avaliações, que são internas da CBF". Ele acrescentou que "o Endrick já esteve na seleção, já foi convocado, já foi jogador do mister Carlo Ancelotti e tem o mesmo nível de avaliação dos demais". O coordenador ressaltou que profissionais da CBF acompanham jogadores brasileiros espalhados pela Europa.

Disputa acirrada entre os centroavantes

A concorrência entre os centroavantes na seleção brasileira está aberta. Matheus Cunha, embora faça a função, atua mais como meia do que como referência no ataque atualmente. Richarlison, do Tottenham, figura novamente nas configurações desde que Ancelotti assumiu a seleção, até em razão da relação que os dois tiveram no Everton.

O "Pombo" tem a confiança do italiano. João Pedro também parece estar nas graças do treinador, especialmente após se destacar no Chelsea durante o Mundial de Clubes, no meio do ano passado.

Gabriel Jesus, que voltou a brilhar no Arsenal após 11 meses afastado por grave lesão no joelho, espera receber nova chance com a camisa verde e amarela. Vitor Roque e Kaio Jorge, de Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente, são outros nomes que atuam no futebol brasileiro.

Ambos já foram convocados na era Ancelotti e têm chance de estar no Mundial. Pedro, do Flamengo, não foi chamado e seus problemas físicos constantes colocam em cheque sua participação.

Surgiu ainda uma possibilidade inesperada para Igor Thiago, ex-atacante do Cruzeiro. Ele, aos 24 anos, tem roubado a cena no futebol inglês. Jogador do Brentford, ele é uma das grandes sensações na Inglaterra por causa dos números impressionantes: 17 gols em 24 jogos.

Números dos principais concorrentes na temporada 2025/2026

Endrick (Real Madrid e Lyon): 4 gols e 1 assistência em 6 jogos.

Gabriel Jesus (Arsenal): 3 gols e 1 assistência em 14 jogos.

Igor Thiago (Brentford): 17 gols e 1 assistência em 24 jogos.

João Pedro (Chelsea): 11 gols e 4 assistências em 31 jogos.

Kaio Jorge (Cruzeiro)*: 13 gols e 5 assistências em 26 jogos.

Pedro (Flamengo)*: 9 gols e 4 assistências em 21 jogos.

Richarlison (Tottenham): 8 gols e 3 assistências em 31 jogos.

Vitor Roque (Palmeiras)*: 16 gols e 5 assistências em 30 jogos.

*Números de agosto de 2025 (início da temporada europeia) até agora.