Endrick reacende briga pela camisa 9 da seleção na Copa do Mundo; veja números dos candidatos Em três jogos com a camisa do Lyon, o garoto de 19 anos marcou quatro gols e deu uma assistência Redação O Liberal com informações da AE 29.01.26 11h12 De pouco aproveitado no Real Madrid, Endrick ressurgiu como sensação no Lyon. Ele se colocou na disputa por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, a menos de cinco meses do início do torneio. O jogador nunca foi convocado por Carlo Ancelotti, sob quem trabalhou na Espanha. Ele não é chamado para defender o Brasil desde setembro de 2024, quando Dorival Júnior era o treinador. Em apenas três jogos com a camisa do time francês, o garoto de 19 anos marcou quatro gols e deu uma assistência. Incluindo um hat-trick contra o Metz, no Campeonato Francês, seu desempenho impulsionou o nome de volta às conversas sobre a seleção. Caminho de Endrick até o Lyon Após chegar ao Real Madrid em 2024, Endrick enfrentou dificuldades para ter sequência de jogos em um ataque estrelado. Com a saída de Ancelotti e a chegada de Xabi Alonso, demitido recentemente, o brasileiro perdeu o pouco espaço que tinha. A insatisfação resultou no empréstimo ao Lyon, acertado no fim de 2025. O objetivo era claro: buscar ritmo e visibilidade para manter-se no radar da seleção brasileira. Cautela da CBF e concorrência na Seleção Apesar da boa fase de Endrick, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adota cautela pública nas avaliações individuais. Em entrevista recente ao Estadão, o coordenador de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, evitou aprofundar-se no tema quando questionado sobre as chances do jogador estar na Copa. Caetano afirmou que "a gente não avalia e nem expõe individualmente as avaliações, que são internas da CBF". Ele acrescentou que "o Endrick já esteve na seleção, já foi convocado, já foi jogador do mister Carlo Ancelotti e tem o mesmo nível de avaliação dos demais". O coordenador ressaltou que profissionais da CBF acompanham jogadores brasileiros espalhados pela Europa. Disputa acirrada entre os centroavantes A concorrência entre os centroavantes na seleção brasileira está aberta. Matheus Cunha, embora faça a função, atua mais como meia do que como referência no ataque atualmente. Richarlison, do Tottenham, figura novamente nas configurações desde que Ancelotti assumiu a seleção, até em razão da relação que os dois tiveram no Everton. O "Pombo" tem a confiança do italiano. João Pedro também parece estar nas graças do treinador, especialmente após se destacar no Chelsea durante o Mundial de Clubes, no meio do ano passado. Gabriel Jesus, que voltou a brilhar no Arsenal após 11 meses afastado por grave lesão no joelho, espera receber nova chance com a camisa verde e amarela. Vitor Roque e Kaio Jorge, de Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente, são outros nomes que atuam no futebol brasileiro. Ambos já foram convocados na era Ancelotti e têm chance de estar no Mundial. Pedro, do Flamengo, não foi chamado e seus problemas físicos constantes colocam em cheque sua participação. Surgiu ainda uma possibilidade inesperada para Igor Thiago, ex-atacante do Cruzeiro. Ele, aos 24 anos, tem roubado a cena no futebol inglês. Jogador do Brentford, ele é uma das grandes sensações na Inglaterra por causa dos números impressionantes: 17 gols em 24 jogos. Números dos principais concorrentes na temporada 2025/2026 Endrick (Real Madrid e Lyon): 4 gols e 1 assistência em 6 jogos. Gabriel Jesus (Arsenal): 3 gols e 1 assistência em 14 jogos. Igor Thiago (Brentford): 17 gols e 1 assistência em 24 jogos. João Pedro (Chelsea): 11 gols e 4 assistências em 31 jogos. Kaio Jorge (Cruzeiro)*: 13 gols e 5 assistências em 26 jogos. Pedro (Flamengo)*: 9 gols e 4 assistências em 21 jogos. Richarlison (Tottenham): 8 gols e 3 assistências em 31 jogos. Vitor Roque (Palmeiras)*: 16 gols e 5 assistências em 30 jogos. *Números de agosto de 2025 (início da temporada europeia) até agora. 