Empresário de Arboleda irá processar São Paulo para invalidar renovação contratual

A renovação de contrato do zagueiro Arboleda até 2024, anunciada na última quinta-feira (23), pode ter novos capítulos no São Paulo. Isso porque Jackson Trindade, representante da Euro Futs, quer processar o Tricolor pelo acordo realizado com José Chamorro, empresário indicado por Arboleda e que representou o jogador na negociação pelo novo contrato com o clube do Morumbi.

Em documentos nos quais o LANCE! teve acesso, a Euro Futs notifica o São Paulo por ter um contrato de agenciamento de Arboleda. Na notificação, a empresa diz que José Chamorro, empresário indicado pelo zagueiro, não tem autorização para agenciar atletas no Brasil e não é registrado na CBF, e lembra também do contrato de exclusividade da Euro Futs com o jogador.

O acordo entre Euro Futs e Arboleda foi assinado em abril de 2020 e tem validade até abril de 2023.

Em mensagens obtidas pela reportagem, Jackson Trindade conversa com membros da diretoria do São Paulo, que o orientam a procurar o departamento jurídico do clube. Após a notificação, a Euro Futs planeja entrar com uma ação para invalidar a renovação de Arboleda.

O imbróglio entre os agentes, inclusive, era o motivo do atraso na confirmação da renovação de Arboleda com o São Paulo. Desde o início, o São Paulo tratou do assunto com José Chamorro, empresário equatoriano que foi indicado pelo próprio Arboleda para conduzir as negociações. No entanto, tanto a Euro Futs, como a Kirin Soccer alegam que têm procurações para representar o atleta.

Jackson, representante da Euro Futs, e Arboleda (Arquivo Pessoal)

Sendo assim, podemos dizer que a novela Arboleda, mesmo com a renovação anunciada, pode ter novos capítulos nos próximos dias.