Em sua despedida do Real Madrid, Sergio Ramos despista sobre futuro: 'Não pensamos em nenhum time'

O zagueiro espanhol Sergio Ramos deixou o Real Madrid nesta quinta-feira, e o clube organizou uma homenagem ao jogador. Ao ser questionado sobre o seu futuro, Ramos despistou sobre o que pode acontecer, garantindo que ainda não está fechado com nenhuma equipe.

- Não pensamos em nenhum time. Desde janeiro que entrei no mercado houve algumas ligações com meu agente, com clubes interessados, mas nunca tive a intenção de deixar o Real Madrid. Não sei se vou regressar a Espanha nem para que equipa vou - disse Sergio Ramos.

Perguntado se poderia voltar ao seu antigo clube, o Sevilla, Sergio Ramos garantiu também que tal opção não é algo que pode acontecer, e disse que nem mesmo o clube espera tal futuro.

- O Sevilla é o outro clube do meu coração e vivi uma etapa maravilhosa, mas hoje não contemplo essa opção como o Sevilla não a contempla - falou o espanhol.

Sergio Ramos não deixou nada claro para que possa ser traçado um futuro claro já na próxima temporada. Especulado em clubes como Manchester United e Paris Saint-Germain, o espanhol disse apenas que planeja somar mais títulos.

- Uma fase de esperança e de futuro se abre com muita vontade de querer demonstrar meu melhor nível por muitos anos e poder agregar mais um título à minha carreira - concluiu o zagueiro.