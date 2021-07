Em preparação para Tóquio, Seleção Olímpica treina na Academia de Futebol

Iniciando a preparação para os Jogos Olímpicos, a Seleção Olímpica do Brasil foi ao CT do Palmeiras para a realização de atividades com bola e trabalhos físicos. O elenco brasileiro utilizará as instalações alviverdes até o fim da próxima semana.

Faltam três semanas para a competição em Tóquio e a equipe comandada por André Jardine ainda está incompleta. A Cria da Academia que vem sendo convocada com frequência, Gabriel Menino, se reunirá com os demais selecionáveis apenas no dia 08 de julho. Até lá, o jovem de 20 anos segue à disposição do treinador Abel Ferreira.

Devido ao número reduzido de atletas disponíveis para a Jardine, a comissão técnica chamou alguns jogadores para completar os treinos. Pelo Palmeiras, Henri e Kaique estiveram entre os convidados para as atividades da Seleção Olímpica.