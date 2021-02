Em negociação com o Flamengo, Rafinha manifesta vontade de jogar pelo Coritiba em 2022

Ainda sem clube definido para 2021, o lateral-direito Rafinha já sabe onde quer jogar no próximo ano. De acordo com informações do site "ge", o atleta de 35 anos foi procurado recentemente pela diretoria do Coritiba após rescindir com o Olympiacos, da Grécia, e sinalizou o interesse em voltar à equipe paranaense em 2022.

De férias no Rio de Janeiro desde segunda-feira, o lateral está em negociação com o Flamengo e terá reuniões com a diretoria rubro-negra nos próximos dias. Diante da nova realidade financeira, o clube carioca impôs condições, incluindo o tempo de contrato de apenas uma temporada, algo que não incomoda a Rafinha.

Natural de Londrina, o atleta foi revelado e ganhou projeção para o futebol nacional no Coritiba, em 2003. Em seguida, seguiu para a Europa, onde ficou por 14 anos e teve passagens pelo Schalke 04, Genoa e Bayern de Munique. Em 2019, voltou ao Brasil e conquistou o Brasileiro e a Libertadores pelo Flamengo.