Em jogo com 3 gols anulados e 2 expulsões, Grêmio bate Coritiba e volta a vencer no Brasileirão Estadão Conteúdo 26.04.26 18h46 Vivendo momento conturbado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu o Coritiba e venceu por 1 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Mec marcou o único gol do duelo disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), na tarde deste domingo. O curioso é que os tricolores tiveram três gols anulados por impedimento ao longo do confronto. Os alviverdes, por outro lado, viram as expulsões de Bruno Melo, no primeiro tempo, e Jacy, nos acréscimos da etapa final. A vitória encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória dos donos da casa, pelo Brasileirão. Os mandantes, momentaneamente, chegaram a 16 pontos, na 11ª colocação, fechando a zona de classificação para a fase de grupos da Sul-Americana, em que os visitantes, em sétimo, com 19 pontos, também estão. O confronto foi agitado desde o começo. Logo aos dois minutos, Gabriel Mec tirou tinta da trave depois de roubada de bola e quase marcou para o Grêmio. Depois, os visitantes se acertaram e criaram bastante. Aos 14, Breno Lopes não aproveitou contra-ataque depois de vacilo de Pavón. Na sequência, aos 21, o ex-atacante de Palmeiras e Fortaleza exigiu boa intervenção de Weverton. O Coritiba continuou em cima. Aos 25, o goleiro gremista evitou o gol de Ronier com um carrinho. No escanteio, o goleiro mandante parou a cabeçada de Tinga. Aos 29, o cenário da partida mudou completamente. Enamorado tomou uma forte entrada de Bruno Melo. O lateral-esquerdo tomou o cartão vermelho e deixou os visitantes com um jogador a menos. Aos 34, Carlos Vinícius chegou a balançar as redes, mas o lance foi invalidado por impedimento. Aos 42, enfim, o placar foi de fato aberto. Enamorado fez jogada pela direita e cruzou à meia altura. A bola tocou no chão, e Gabriel Mec chapou para estufar as redes adversárias. A etapa final começou com duas defesas em dois tempos do goleiro Pedro Rangel em finalizações de longa distância dos donos da casa: aos sete, de Leonel Pérez; aos nove, de Pedro Gabriel. O Coritiba teve a chance de empatar aos 22, quando Lucas Ronier recebeu ótimo cruzamento da esquerda e, livre dentro da área, pegou mascado, mandando a bola por cima do travessão. Aos 28, Pedro Rocha recebeu dentro da área, mas acabou perdendo um pouco de ângulo, bateu cruzado e mandou para fora. Aos 40, com Wagner Leonardo, e aos 46, com Nardoni, o Grêmio teve outros dois gols anulados por impedimento. Aos 52, Jacy fez falta duríssima sobre Amuzu e tomou o vermelho. Pelo Brasileirão, as duas equipes serão visitantes pela 14ª rodada. No sábado, o Coritiba encara o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), às 18h30. Um pouco depois, às 20h30, o Grêmio enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Antes, porém, os tricolores vão ao Chile, onde vão duelar contra o Palestino, às 21h30 de quarta-feira, no estádio Municipal de La Cisterna, na Grande Santiago, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Grêmio é segundo colocado do Grupo F, com três pontos, três a menos do que o líder, o Montevideo City Torque. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 1 X 0 CORITIBA GRÊMIO - Weverton; Pavón, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Leonel Pérez (Noriega), Arthur Melo (Riquelme) e Gabriel Mec (Nardoni); Enamorado (Tetê), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu. Técnico: Luís Castro. CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga, Maicon (JP Chermont), Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Tiago Cóser), Vini Paulista (Willian Oliveira) e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha (Lavega) e Breno Lopes (Felipe Jonatan). Técnico: Fernando Seabra. GOL - Gabriel Mec, aos 42 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Viery, Leonel Pérez e Carlos Vinícius (Grêmio); Vini Paulista e Breno Lopes (Coritiba). CARTÕES VERMELHOS - Luís Castro (Grêmio); Bruno Melo e Jacy (Coritiba). ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG). PÚBLICO - 35.443 torcedores. RENDA - R$ 2.013.590,62. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Grêmio Coritiba COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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