Em evento no Mangueirão, Governo do Estado confirma apoio a clubes paraenses para o Brasileirão

O Governo do Estado vai realizar na manhã desta quarta-feira (10) um evento para confirmar o patrocínio do banco Banpará aos clubes do Campeonato Brasileiro 2024. A programação terá a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e será realizada no Estádio do Mangueirão, na Região Metropolitana de Belém.

A reunião será uma oficialização da continuidade do apoio do Banpará e do Governo do Estado aos times paraenses que disputam o Brasileirão 2024, da série B a D. O patrocínio, busca reforçar o compromisso com o esporte, que é uma poderosa ferramenta de transformação social, e potencializar, ainda mais, a modalidade no Pará.

Atualmente, quatro clubes recebem o apoio do governo paraense no campeonato nacional: Paysandu, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo, na Terceira Divisão do Brasileirão, o Águia de Marabá e Cametá, que estão na Quarta Divisão.

A iniciativa do estado de apoio ao futebol paraense já dura 15 anos. O Banpará é o patrocinador oficial do Campeonato Paraense desde 2009 e, em 2021, expandiu o apoio para a disputa nacional.

O evento ocorre nesta quarta-feira (10), a partir das 11h, no estádio Mangueirão.