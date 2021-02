Em alta, Nino chega aos 90 jogos pelo Fluminense como peça fundamental no sistema defensivo

A boa fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro passa pelo sistema defensivo sólido da equipe. Com três vitórias seguidas no Brasileirão, algo que não acontecia desde 2016, o Tricolor está muito próximo de retornar a Libertadores da América. Ao lado do crescimento coletivo da equipe, o zagueiro Nino vem se destacando individualmente e se tornou peça fundamental para a equipe de Marcão.

Confira e simule a tabela do Brasileirão

Após a vitória sobre o Bahia, na última quarta-feira, por 1 a 0, na Fonte Nova, Nino atingiu a marca de 90 jogos com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. Com apenas 23 anos, o zagueiro tem ótimos números na temporada e, com ele em campo, a defesa do Fluminense não foi vazada em outros seis jogos. De acordo com dados do “SofaScore”, o zagueiro sofreu um drible nos últimos 19 jogos.

🔎 Nino, zagueiro do @FluminenseFC, sofreu um drible nos últimos 1.678 minutos em campo (19 jogos). Números no período: ⚔️ 19 jogos⚽️ 3 gols🆚 25 desarmes⤴️ 36 interceptações❌ 0 erros defensivos💪 120/165 duelos ganhos (73%)👊 13 faltas💯 Nota SofaScore 7.22 pic.twitter.com/8rMtUzwPce — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 4, 2021

Na temporada passada, Nino recebeu 13 amarelos, mas na temporada 2020/2021 tomou apenas quatro. Ainda segundo os números do 'Sofa Score', no Brasileirão, Nino não cometeu erros defensivos, além de se destacar com 23 desarmes, 45 interceptações e 94 cortes.

#Brasileirão 🇧🇷 Nino (23 anos) no @Brasileirao: ⚔️ 23 jogos⚽️ 3 gols🆚 23 desarmes⤴️ 45 interceptações✂️ 94 cortes❌ 0 erros defensivos🔄 6 dribles sofridos💪 66% duelos aéreos ganhos👊 17 faltas💯 Nota SofaScore 7.06 👏👏 pic.twitter.com/tNWPMXYO1p — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 1, 2021

Desde que voltou a ser titular, a equipe não foi mais vazada. São três partidas sem tomar gols. Algo que era difícil de imaginar, levando em consideração que o time sofreu 11 gols em cinco jogos após a saída de Odair.

Embalado por sua consistência defensiva, o Fluminense volta aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Atlético-MG, às 21h30, no Maracanã. Em caso de vitória, o Tricolor fica muito próximo de garantir uma vaga na Libertadores.