Dwyane Wade é fotografado sem saber durante pedido de casamento

Um felizes para sempre, com Dwyane Wade. O astro da NBA foi fotografado acidentalmente durante um pedido de casamento, na praia de Rosewood Miramar em Santa Bárbara, Califórnia.

– Quando @dwaynewade está dando um passeio na praia e caminha no meio da proposta de casamento – escreveu o usuário do Instagram @ryanbasch.

A primeira foto mostra Wade com a mão no coração maravilhado ao perceber o que estava testemunhando, enquanto a última foto mostra quando ele decidiu participar da sessão de fotos do casal.

O ex-atleta, que se aposentou das quadras após a temporada 2018/2019 depois da segunda passagem pelo Miami Heat publicou a série de fotos em seus stories do Instagram e escreveu:

– Foi incrível testemunhar o amor de vocês! Preciso esse casamento funcione. Agora está na minha consciência.