Dupla resolve e Sacramento Kings derruba Pistons em Detroit na NBA

Zach LaVine e DeMar DeRozan alcançaram 80 pontos juntos, na noite desta segunda-feira, e lideraram o Sacramento Kings na vitória sobre o Detroit Pistons por 127 a 117, na casa do adversário. O resultado deixou o time da Conferência Oeste mais perto do play-in, a repescagem dos playoffs da NBA.

Com sua terceira vitória seguida, o time de Sacramento ocupa o nono lugar da tabela, dentro da zona de classificação ao play-in, com 39 vitórias e 40 derrotas. Já a equipe da casa está assegurada nos playoffs, no sexto lugar da Conferência Leste, com retrospecto de 43 triunfos e 36 revezes.

Sem tomar conhecimento dos anfitriões, os Kings se impuseram em quadra no último quarto sob a liderança de LaVine, cestinha da partida, com 43 pontos, sendo 17 deles somente no último período. DeRozan contribuiu com 37 enquanto Domantas Sabonis anotou um "triple-double" de 19 pontos, 15 rebotes e 10 assistências.

Pelos Pistons, que já pensam no mata-mata, o destaque foi Cade Cunningham, autor de 35 pontos. Tim Hardaway Jr. também fez boa apresentação, com 19. O resultado acendeu o alerta na equipe de Detroit, que perdeu quatro das suas últimas cinco partidas.

No outro jogo da noite, o Miami Heat impôs mais um resultado negativo ao Philadelphia 76ers, pelo placar de 117 a 105, diante de sua torcida. Foi a 12ª derrota consecutiva dos visitantes, que ocupam o 13º lugar do Leste e não tem mais chances de avançar à fase de pós-temporada da NBA.

Duncan Robinson e Tyler Herro foram os principais jogadores do Heat, com 21 e 20 pontos, respectivamente. Pelos Sixers, os maiores pontuadores foram Quentin Grimes e Lonnie Walker IV, com 29 cada. Em 10º lugar, o Heat está garantido no play-in.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

