Dupla destaque do Sampaio Corrêa entra na mira de times da Série A e do exterior

A excelente campanha do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro vem fazendo com que clubes da elite nacional e até mesmo do exterior monitorem os destaques da campanha do time maranhense.

Dois dos principais jogadores do Tubarão na temporada, o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Caio Dantas, já entraram na mira de diversos clubes.

Entre os clubes da Série A do Brasileirão, o Coritiba buscou a contratação de Marlon, mas as negociações pelo jogador de 26 anos não fluíram e o atleta se manteve no Sampaio.

Já Caio Dantas foi especulado no Palmeiras entre os clubes da elite nacional. Aos 27 anos, o jogador vive a melhor fase de sua carreira e é o artilheiro da Série B.

A dupla vem sendo responsável por boas atuações do Sampaio em uma campanha que já é histórica, com o time maranhense brigando pelo acesso à Série A do Brasileirão, sendo essa uma das melhores temporadas da história do clube.