Djokovic derruba algoz de João Fonseca e vai às quartas em Wimbledon; Sinner avança Com a vitória sobre Safiullin, o sérvio Novak Djokovic supera Roger Federer e garante vaga nas quartas; Jannik Sinner também avança. Estadão Conteúdo 05.07.26 18h17 Heptacampeão de Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic estabeleceu neste domingo um recorde no mais tradicional Grand Slam. Aos 39 anos, o ex-número um do mundo eliminou o russo Roman Safiulli por 3 a 1, parciais de 7/6 (8/6), 6/3, 3/6 e 6/3, avançou às quartas de final e chegou a 106 vitórias na grama londrina, superando os 105 triunfos de Roger Federer. Martina Navratilova tem 120. Safiullin, 132º do ranking e vindo do qualifying, foi o responsável pela eliminação do brasileiro João Fonseca na terceira rodada por 3 a 0. "Foi outra vitória dura", afirmou o ex-número um do mundo. "Roman começou muito bem, muito agressivo. Não me senti confortável do fundo da quadra e sabia que seria difícil ficar disputando trocando bolas com ele, que é um jogador muito sólido." Ex-número 36 do ranking, o russo encerrou 2025 após o US Open devido a uma lesão e chegou a Wimbledon sem vitórias na atual temporada. Após perder os dois primeiros sets, o tenista de 28 anos solicitou atendimento médico na terceira parcial para tratar do quadril antes de iniciar uma reação. Ele venceu o terceiro set, mas Djokovic que em Roland Garros, diante de João Fonseca, deixou escapar uma vantagem de dois sets em Grand Slam pela segunda vez na carreira garantiu que a história não se repetisse neste domingo e consfirmou a vitória após 3h26. O recordista de títulos de Grand Slam enfrenta agora o canadense Felix Auger-Aliassime, quarto do mundo. SINNER VENCE O 151º DO MUNDO POR 3 A 0 Líder do ranking e atual campeão, o italiano Jannik Sinner não teve dificuldades para eliminar o japonês Shintaro Mochizuki, 151º do mundo, por 3 a 0, parciais de 6/3, 7/6 (7/0) e 6/3), neste domingo em Wimbledon. O rival de Sinner nas quartas de final será o alemão Jan-Lennard Struff, 74º do mundo, que passou pelo polonês Hubert Hurkacz após começar perdendo por 2 a 0. Struff saiu vitorioso por 3/6, 6/7 (5/7), 7/6 (7/2), 7/5, 4/2 e abandono. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Wimbledon Novad Djokovic Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Caneta vermelha Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 05.07.26 21h17 Coluna Um ciclo resumido em noventa minutos 05.07.26 19h49 copa do mundo 2026 Acabou! Brasil perde para a Noruega e é eliminado da Copa do Mundo Com dois gols de Haaland, Seleção Brasileira é eliminada e amarga pior campanha em Mundiais em 36 anos 05.07.26 19h10 Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55