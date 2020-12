Divinéia é a campeã da Taça das Favelas Free Fire

A equipe de Divinéia, da favela do Paraná, foi a grande campeã da Taça das Favelas Free Fire, campeonato organizado pela Central Única das Favelas (CUFA) e pela Garena, com o apoio da Globo.

Após seis quedas acirradas, além do prêmio de R$ 15 mil, a Divinéia leva também o título de melhor equipe da 1ª edição da Taça das Favelas Free Fire. O 2º e 3º lugares ficaram com Jardim São Paulo, de Pernambuco, e Juacity, do Ceará, que embolsaram R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

O jogador Gusta, da Divinéia, foi o grande destaque da final, com 16 eliminações.

Foto: Divulgação

“O coração ainda não acredita. Os meninos são incríveis e humildade em pessoa! Saber que fomos os primeiros a vencermos uma competição tão grande não tem preço”, festejou Janaína Rosa, uma das lideranças da CUFA no estado do Paraná.

“A emoção é bem grande, porque a gente vem treinando muito para essa final. Então ser campeão é gratificante demais! Conseguimos realizar nosso sonho de ganhar um campeonato com apoio e organização da Garena”, exclamou Gusta, melhor jogador da final.

Além de ter transmissão pelo SporTV3, YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, a Taça das Favelas Free Fire foi um grande sucesso de engajamento nas redes sociais. No período da final, a competição foi um dos assuntos mais comentados do Twitter e esteve nos Trending Topics no Brasil.

“Acabamos de fazer um Booyah pra toda vida! Essa grande final mostrou a força da favela e o quanto ela está conectada! Parabéns à Favela de Divinéia e todos os irmãos da CUFA Paraná! Vocês fizeram história junto com a gente. Estou muito ansioso para ver os craques de todos os times no cenário profissional!”, comemorou Marcus Vinicius Athayde, diretor de inovações da CUFA e diretor geral do projeto.

“A CUFA é isso aí, sempre inovando e mostrando ao mundo o que a favela tem de melhor. Neste sábado, todos ficaram cientes que a favela é território de potência também nos eSports e no ramo da tecnologia, os números finais dizem isso. Estou muito orgulhoso de mais essa vitória da favela”, disse Celso Athayde, fundador da CUFA.

Veja abaixo como ficou a classificação final da Taça das Favelas Free Fire:

Foto: Divulgação