Diretor do Atlético-MG vê time embalado para encarar Cruzeiro na Copa do Brasil Estadão Conteúdo 12.08.25 13h58 Ídolo histórico do Atlético-MG, o ex-goleiro Victor, que atualmente trabalha como diretor de futebol do clube, comentou nesta terça-feira sobre o sorteio da Copa do Brasil, que colocou o Cruzeiro como adversário nos dois jogos das quartas de final da competição. Em meio à rivalidade que marca a história das duas equipes de Minas Gerais, ele vê o time alvinegro em ótimo momento para o confronto. "É o tipo de confronto que dá charme para a competição. A classificação sobre o Flamengo (na fase de oitavas) nos coloca em um patamar em que podemos fazer frente com qualquer equipe do cenário nacional. Temos condições de avançar", afirmou o dirigente atleticano em entrevista à TV Globo. Depois de eliminar o atual campeão do torneio nacional, Victor externou a sua confiança no elenco e valorizou o esforço da diretoria na busca por reforços para deixar a equipe mais encorpada. "O Atlético-MG vem para fazer um segundo semestre forte. Sabemos da rivalidade histórica (com o Cruzeiro), mas confio na capacidade do grupo e do nosso treinador. O Atlético-MG vive um momento de evolução", comentou. O primeiro dos dois duelos está marcado para o dia 27 de agosto e a partida da volta acontece em 11 de setembro. Pelo sorteio, que foi realizado nesta terça-feira, na sede da CBF, o Atlético-MG faz o primeiro embate como mandante. O chaveamento para as fases seguintes da Copa do Brasil já está definido. O vencedor do clássico mineiro encara quem ganhar do jogo entre Athletico-PR e Corinthians nas semifinais.