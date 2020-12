Diego Costa deixa o Atlético de Madrid e está livre no mercado

O atacante Diego Costa acertou com o Atlético de Madrid a rescisão de seu contrato e está livre no mercado para assinar com uma nova equipe. O vínculo do atleta iria até o final da temporada, mas o centroavante alegou motivos pessoais para deixar o time de Simeone a partir desta terça-feira.

O veterano perdeu muito espaço com a chegada de Luis Suárez, apesar de sua longa história com o time colchonero. Em duas passagens, o veterano participou de 215 jogos, anotou 83 gols e distribuiu 36 assistências, além de conquistar seis troféus, sendo um Campeonato Espanhol.

> Veja a tabela do Campeonato EspanholO jogador ainda tem cartel para seguir no futebol europeu, caso seja sua vontade e as primeiras informações apontam que Arsenal e Juventus possuem interesse na chegada do brasileiro naturalizado espanhol a partir do próximo mês de janeiro.