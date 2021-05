Diego Cerri é contratado para ser o novo executivo de futebol do Grêmio

Um dia depois de se consagrar tetracampeão do Gauchão, o Grêmio anunciou no seu site oficial que chegou a um acordo para contar com Diego Cerri para ser o novo executivo de futebol.

A ideia é que o dirigente assuma oficialmente o posto a partir do próximo mês de julho e que, até segunda ordem, vinha sendo gerenciado em acúmulo pelo vice-presidente Marcos Hermann.

Apesar de já ter uma relativa experiência no mundo do futebol com passagens por Grêmio Barueri, Red Bull Brasil e Ceará, foi na sua última passagem por um clube de expressão, o Bahia, que Cerri viu seu nome se destacar no cenário de cartolas do futebol nacional.

Sendo uma das figuras mais marcantes no processo de reformulação adotado pelo clube nordestino, a regularização da situação financeira e o maior poderio de investimento fizeram com que nomes atuando em centros mais tradicionais do Brasil optassem por acreditar no projeto esportivo do clube baiano em trajetória que durou de 2016 até o fim de 2020.