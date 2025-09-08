Deschamps lamenta lesão de Dembelé e Doué pela França e evita rusga com PSG: 'Não somos rivais' Estadão Conteúdo 08.09.25 12h39 O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, usou um tom conciliador na entrevista coletiva desta segunda-feira para tentar minimizar um atrito com o Paris Saint-Germain após as lesões dos jogadores Dembelé e Desiré Doué, que estão a serviço da seleção francesa nesta Data Fifa. O comandante lamentou a perda dos dois atletas e disse que a sua comissão técnica agiu de forma "consciente e sistemática" na utilização não só dos dois jogadores, mas de todos os atletas no que diz respeito à carga de treinamento e utilização nas partidas. "Fizemos as coisas de forma profissional e progressiva, como sempre trabalhamos com todos os jogadores levando em conta sua condição física. Estamos tristes porque perdemos dois nomes importantes para a partida de amanhã (contra a Islândia, em Paris)". A diretoria do PSG reagiu de forma negativa depois que Dembelé (coxa) e Doue (panturrilha), tiveram suas contusões diagnosticadas após a vitória dos franceses sobre a Ucrânia na última sexta-feira. A agremiação parisiense classificou as lesões como "graves e evitáveis" e disse que os avisos médicos feitos foram ignorados pelos integrantes da seleção. Sobre a postura da equipe francesa, Deschamps ficou na defensiva e não quis entrar em atrito. "Não vou responder a mais perguntas sobre este assunto e já contei o que está acontecendo. Já estive do outro lado e posso dizer que o PSG não é nosso adversário", comentou o técnico. Em função dos problemas médicos, Dembelé deve ficar afastado por até seis semanas. A situação de Doué não é menos preocupante. O jogador pode ficar fora dos campos por até um mês. Os dois atletas já são desfalques certos na estreia do PSG na Liga dos Campeões, em duelo com o Atalanta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Europa França Deschamps PSG contusões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa 08.09.25 12h16 Futebol VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro 08.09.25 11h56 Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22 Investimento e tecnologia Bragança investe R$ 31 milhões em ginásio poliesportivo e estádio de futebol; confira Obra será construída no terreno do antigo aeroporto municipal e promete transformar o esporte e o lazer na cidade, promovendo desenvolvimento e inclusão social. 08.09.25 11h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00