Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Deschamps lamenta lesão de Dembelé e Doué pela França e evita rusga com PSG: 'Não somos rivais'

Estadão Conteúdo

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, usou um tom conciliador na entrevista coletiva desta segunda-feira para tentar minimizar um atrito com o Paris Saint-Germain após as lesões dos jogadores Dembelé e Desiré Doué, que estão a serviço da seleção francesa nesta Data Fifa.

O comandante lamentou a perda dos dois atletas e disse que a sua comissão técnica agiu de forma "consciente e sistemática" na utilização não só dos dois jogadores, mas de todos os atletas no que diz respeito à carga de treinamento e utilização nas partidas.

"Fizemos as coisas de forma profissional e progressiva, como sempre trabalhamos com todos os jogadores levando em conta sua condição física. Estamos tristes porque perdemos dois nomes importantes para a partida de amanhã (contra a Islândia, em Paris)".

A diretoria do PSG reagiu de forma negativa depois que Dembelé (coxa) e Doue (panturrilha), tiveram suas contusões diagnosticadas após a vitória dos franceses sobre a Ucrânia na última sexta-feira. A agremiação parisiense classificou as lesões como "graves e evitáveis" e disse que os avisos médicos feitos foram ignorados pelos integrantes da seleção.

Sobre a postura da equipe francesa, Deschamps ficou na defensiva e não quis entrar em atrito. "Não vou responder a mais perguntas sobre este assunto e já contei o que está acontecendo. Já estive do outro lado e posso dizer que o PSG não é nosso adversário", comentou o técnico.

Em função dos problemas médicos, Dembelé deve ficar afastado por até seis semanas. A situação de Doué não é menos preocupante. O jogador pode ficar fora dos campos por até um mês. Os dois atletas já são desfalques certos na estreia do PSG na Liga dos Campeões, em duelo com o Atalanta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Eliminatórias da Europa

França

Deschamps

PSG

contusões
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante

Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa

08.09.25 12h16

Futebol

VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras

Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro

08.09.25 11h56

Futebol

Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE

Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano

08.09.25 11h22

Investimento e tecnologia

Bragança investe R$ 31 milhões em ginásio poliesportivo e estádio de futebol; confira

Obra será construída no terreno do antigo aeroporto municipal e promete transformar o esporte e o lazer na cidade, promovendo desenvolvimento e inclusão social.

08.09.25 11h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vai voltar?

Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela'

Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9)

08.09.25 10h05

Futebol

Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém

Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos

08.09.25 10h18

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

08.09.25 7h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa

Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

08.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda