Dallas Mavericks x New York Knicks: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/03)

A bola vai subir para Dallas Mavericks x New York Knicks, as 22h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (09/03), pela rodada regular da NBA. O duelo ocorrerá no American Airlines Center, em Dallas, no Texas. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Dallas Mavericks x New York Knicks ao vivo?

A partida Dallas Mavericks x New York Knicks pode ser assistida ao vivo no canal na NBA League Pass, as 22h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS:

Como Dallas Mavericks x New York Knicks chegam para o jogo?

Os Mavs chegam positivos para o jogo, após venceram os últimos cinco jogos de oito que disputaram. O time irá entrar em quadra desfalcado sem Theo Pinson, Frank Ntilikina, Marquess Chriss e Tim Hardaway Jr.

Já os Knicks tiveram duas vitórias consecutivas sobre Los Angeles Clippers e Sacramento Kings, ambas fora de casa. O New York Knicks chega com os desfalques de Obi Toppin, Nerlens Noel, Cam Reddish, Derrick Rose, Quentin Grimes, Kemba Walker e Luka SamanicLocal: Dallas, no Texas

Data/Horário: 09 de março de 2022, as 22h30

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)