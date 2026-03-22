Cuca reclama de gol anulado do Santos no final da partida: O VAR errou Estadão Conteúdo 22.03.26 19h57 O Santos empatou sem gols contra o Cruzeiro na tarde deste domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro, na reestreia do técnico Cuca. Após o final da partida, o treinador do alvinegro reclamou do gol anulado no final do duelo, anotado por Álvaro Barreal. Segundo a revisão do VAR, o atacante ficou em posição de impedimento no momento da assistência. "Eu vou começar pelo final. No ângulo que eu vi o gol no telão, já sai comemorando. Porque além do corte da grama, existem outras imagens e eu não entendo até agora o porquê esse gol foi anulado. Se você pegar, quando ele bate na bola não tem como estar, no máximo, na mesma linha". O técnico do Santos criticou diretamente o árbitro responsável pelo VAR na partida do Mineirão. Na coletiva, o comandante citou o nome de Wagner Reway, que não estava escalado para o duelo deste domingo. A função estava com Diego Pombo López. "O Cruzeiro teve duas grandes chances e nós tivemos um gol mal anulado. O Wagner Reway jogou fora toda a arbitragem perfeita que o Ramon Abatti Abel fez. Tem imagens que mostraram e que já estão no grupo dos jogadores. Eles não estavam nem na mesma linha. O VAR errou e a vida que segue". Apesar da reclamação com a arbitragem, o treinador elogiou a atuação de seus jogadores no segundo tempo. "Tá faltando tranquilidade e condição melhor para ter saída de jogo, quando erramos uma, duas, no começo de jogo, estávamos correndo risco demasiado. Coloquei o Thaciano para ajudar nisso e o segundo tempo foi bem equilibrado". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santos Cruzeiro Cuca VAR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 futebol Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão 22.03.26 17h28 FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 A PRIMEIRA! Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo 22.03.26 18h10 Campeonato Brasileiro Internacional x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Brasileirão Internacional e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 17h30