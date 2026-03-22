Cuca reclama de gol anulado do Santos no final da partida: O VAR errou

O Santos empatou sem gols contra o Cruzeiro na tarde deste domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro, na reestreia do técnico Cuca. Após o final da partida, o treinador do alvinegro reclamou do gol anulado no final do duelo, anotado por Álvaro Barreal. Segundo a revisão do VAR, o atacante ficou em posição de impedimento no momento da assistência.

"Eu vou começar pelo final. No ângulo que eu vi o gol no telão, já sai comemorando. Porque além do corte da grama, existem outras imagens e eu não entendo até agora o porquê esse gol foi anulado. Se você pegar, quando ele bate na bola não tem como estar, no máximo, na mesma linha".

O técnico do Santos criticou diretamente o árbitro responsável pelo VAR na partida do Mineirão. Na coletiva, o comandante citou o nome de Wagner Reway, que não estava escalado para o duelo deste domingo. A função estava com Diego Pombo López.

"O Cruzeiro teve duas grandes chances e nós tivemos um gol mal anulado. O Wagner Reway jogou fora toda a arbitragem perfeita que o Ramon Abatti Abel fez. Tem imagens que mostraram e que já estão no grupo dos jogadores. Eles não estavam nem na mesma linha. O VAR errou e a vida que segue".

Apesar da reclamação com a arbitragem, o treinador elogiou a atuação de seus jogadores no segundo tempo. "Tá faltando tranquilidade e condição melhor para ter saída de jogo, quando erramos uma, duas, no começo de jogo, estávamos correndo risco demasiado. Coloquei o Thaciano para ajudar nisso e o segundo tempo foi bem equilibrado".