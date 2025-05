CT do COB terá energia 100% renovável e deve reduzir emissões de CO2 em 100 toneladas

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) fechou um acordo com a Neonergia, empresa da qual é parceira desde julho do ano passado, para ter 100% de energia elétrica renovável até o fim deste ano para seu centro de treinamento, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A geração será fornecida por Neoenergia Oitis, complexo eólico formado por 12 parques, entre estados do Piauí e da Bahia.

"Temos um compromisso de muitos anos com a sustentabilidade. Esse acordo ajuda a posicionar o esporte brasileiro como referência mundial", afirmou Eduardo Capelastegui, CEO da Neonergia, durante o evento de apresentação do acordo, no CT, do COB, nesta quinta-feira.

Além do retorno sustentável, a parceria prevê economia de cerca de R$ 1,4 milhão nos gastos de energia do CT até o final de 2025. Também está alinhado ao compromisso estabelecido pelo COB junto ao movimento Esporte pela Ação Climática, para diminuir ou compensar em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030.

"Sou de uma modalidade outdoor, mas sei que outras modalidades dependem muito desse tipo de energia. É um tema urgente e de esforço coletivo. O esporte pode ser uma poderosa ferramenta para fazer uma mudança", comentou Emanuel Rego, medalhista olímpico do vôlei de praia e diretor-geral do COB.

De acordo com o ex-atleta, a ideia pode ser expandida para outros centros de treinamento do País, ou mesmo em clubes, e abrir portas para uma nova visão da sustentabilidade no meio do esporte.

"Que esses centro CTS tenham oportunidade de entrar no mercado livre de energia. É um marco para o esporte nacional. Temos que ter uma movimento mais amplo, trazer essa possibilidade, para mais clubes, CTs. Temos o Centro de Formação Olímpico, por exemplo, por que não dar continuidade? Começamos uma nova ideia", afirmou.

O anúncio vem em um ano em que o Brasil se posiciona como protagonista na pauta da sustentabilidade. O País vai sediar o COP30, que acontece em Belém, no Pará, entre 10 e 221 de novembro.

Em parceria com o COB, o Neoenergia também fomenta o esporte feminino por meio do Time Neoenergia que já tem oito atletas de diferentes modalidades esportivas. A iniciativa contribuiu, por exemplo, para a classificação de três atletas aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. As atletas são Ana Vitória Magalhães, a Tota (ciclismo); Bruna Kajiya (kitesurfe); Mirelle Leite (atletismo); Ana Marcela Cunha (águas abertas); Celine Bispo (natação); Antonia Silva (futebol); Beatriz Souza (judô) e Rayane Soares (atletismo paralímpico).