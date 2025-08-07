Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final Estadão Conteúdo 07.08.25 23h27 Cruzeiro e Vasco definiram as últimas duas vagas para as quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o Cruzeiro foi superior ao CRB e avançou vencendo por 2 a 0, com Cássio defendendo pênalti na reta final da partida. Já em São Januário, o Vasco fez um primeiro tempo irretocável e garantiu a classificação com uma vitória por 3 a 1 sobre o CSA. Ambos empataram sem gols nos confrontos de ida. Com isso, a dupla se junta a Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians e Fluminense. Cada time que chegou às quartas de final já garantiu mais R$ 4,74 milhões. O objetivo agora é chegar às semifinais que vai garantir mais um prêmio de R$ 9.922.500. A CBF fará o sorteio das quartas de final na próxima terça-feira, a partir das 11h30, no Rio. O Cruzeiro começou melhor o confronto e chegou a levar perigo com Wanderson e Matheus Pereira, nos primeiros 10 minutos. Depois, o time mineiro encontrou dificuldades para furar a defesa do CRB. A estratégia dos alagoanos foi bem cumprida e conseguiu neutralizar os avanços do time adversário, mas sem conseguir o contragolpe. Com o passar do tempo, o Cruzeiro conseguiu encontrar seus espaços. Villalba tirou tinta da trave, enquanto Matheus Pereira obrigou grande defesa de Matheus Albino. Criando situações ofensivas, o gol saiu na reta final. Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio, Matheus Albino falhou e Villalba escorou de cabeça para marcar. Na volta do intervalo, o CRB até assustou com Gegê, pegando a sobra na entrada da área. O lance serviu de alerta para o Cruzeiro, que voltou a dominar a posse de bola e viu Kaio Jorge perder uma grande chance dentro da área. O time da casa até oxigenou o setor ofensivo, mas seguiu vendo os mineiros tomarem conta do duelo. Matheus Pereira, em chute rasteiro, parou na trave. Quando a situação parecia sob controle, a bola bateu na mão de Fabrício Bruno, dentro da área, já aos 40 minutos. Gegê foi para a cobrança e Cássio, no seu melhor estilo, defendeu a penalidade. Nos acréscimos, Eduardo roubou a bola e avançou livre para sacramentar a classificação mineira. VASCO DECIDE NO PRIMEIRO TEMPO Com um primeiro tempo avassalador, o Vasco bateu o CSA por 3 a 1 em São Januário e carimbou sua vaga. Após o empate sem gols no jogo de ida, fez sua a melhor apresentação na primeira etapa da temporada e praticamente definiu o jogo em gols de Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê, voltando a vencer após a pausa da Copa do Mundo de Clubes e quebrando um jejum de sete partidas sem vencer no ano. Os comandados de Diniz encontraram a solução pelos lados do campo para definir a classificação. Aos 19, Nuno Moreira e Lucas Piton tramaram pela esquerda, e o lateral cruzou na área. Islan falhou no corte, e Rayan apareceu livre para abrir o placar. Logo depois, aos 30, Coutinho aproveitou rebote do goleiro e estufou as redes. A pressão seguiu, e aos 45, Tchê Tchê recebeu na área, tirou Betão da jogada com um drible seco e finalizou com categoria para deixar a situação tranquila para o segundo tempo. Na volta do intervalo, o CSA reagiu cedo. Aos três, Brayann subiu na primeira trave após escanteio de Cachoeira e testou firme para descontar. O gol deixou o Vasco assustado e até deixou o torcedor aflito nas arquibancadas. Vendo isso, o time alagoano ainda tentou uma pressão, criou boas chances, mas tirou tinta do travessão em chute de Thiago Marques e falta de Brayann. Cadenciando a reta final, o Vasco retomou o controle do jogo e levou a vaga para as quartas de final. 