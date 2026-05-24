Cruzeiro supera polêmicas contra Chapecoense, vence no Mineirão e sobe na tabela do Brasileirão Estadão Conteúdo 24.05.26 18h22 Em uma partida marcada por intervenções do VAR, gol anulado e até pênalti cancelado nos minutos finais, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 1 neste domingo, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu mais um passo importante na recuperação dentro da competição. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 23 pontos, abriu distância da zona de rebaixamento e passou a olhar para a parte de cima da tabela, sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A Chapecoense, por outro lado, segue afundada na lanterna, com apenas nove pontos e somente uma vitória no campeonato. Apesar do cenário na tabela, a Chapecoense começou melhor a partida e conseguiu pressionar o Cruzeiro nos primeiros minutos. A equipe catarinense tentou adiantar a marcação e dificultar a saída de bola mineira, mas perdeu intensidade rapidamente e viu o Cruzeiro assumir o controle do jogo. Explorando principalmente as jogadas pelos lados do campo e os lançamentos para a área, o Cruzeiro passou a criar as melhores oportunidades. Kaiki e Matheus Pereira assustaram em finalizações de média distância antes da abertura do placar. O primeiro gol saiu aos 26 minutos. Após toque dentro da área, a arbitragem marcou pênalti para o Cruzeiro, e Kaio Jorge converteu com tranquilidade para colocar os donos da casa em vantagem no Mineirão. Cinco minutos depois, o Cruzeiro chegou a ampliar. Sinisterra completou para o fundo das redes após boa troca de passes ofensiva, mas o VAR identificou falta de Kauã Moraes no início da jogada, anulando o lance e aumentando o clima de reclamação na partida. Mesmo assim, o Cruzeiro seguiu pressionando até o intervalo. Kaio Jorge voltou a levar perigo em finalização dentro da área, enquanto Kaique Kenji também obrigou Anderson a fazer boa defesa para evitar o segundo gol mineiro. Na etapa final, o Cruzeiro diminuiu o ritmo no início, mas voltou a acelerar a partir da metade do segundo tempo e conseguiu ampliar aos 27 minutos. Kaio Jorge recebeu dentro da área e rolou para Christian, que encontrou Sinisterra livre. O atacante bateu rasteiro, de primeira, para fazer 2 a 0. Com a vantagem mais confortável, o time mineiro reduziu a intensidade e acabou permitindo a reação da Chapecoense. Aos 34 minutos, João Paulo descontou de cabeça após cobrança de falta de Pacheco, recolocando os catarinenses na partida. A pressão aumentou ainda mais quatro minutos depois. A Chapecoense chegou a empatar o jogo após erro na saída de bola do Cruzeiro. Marcos Vinícius cruzou rasteiro para Bolasie finalizar para o fundo das redes, mas a arbitragem anulou o lance por interferência de Jean Carlos, que estava impedido na origem da jogada. Nos minutos finais, o duelo ficou completamente aberto. Aos 41, Bolasie voltou a assustar em chute cruzado, e Meritão quase marcou no rebote, mas Otávio apareceu duas vezes para salvar o Cruzeiro. Pouco depois, aos 43, a arbitragem marcou pênalti para a Chapecoense após bola na mão de Bruno Rodrigues dentro da área. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR, reviu o lance no monitor e decidiu cancelar a marcação, gerando fortes reclamações dos jogadores catarinenses. Com o susto nos minutos finais, o Cruzeiro conseguiu suportar a pressão da Chapecoense e confirmou uma vitória importante no Mineirão, consolidando sua reação no Campeonato Brasileiro. FICHA TÉCNICA CRUZEIRO 2 X 1 CHAPECOENSE CRUZEIRO - Otávio; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson Matheus Pereira; Sinisterra (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Villarreal) e Kaique Kenji (Christian). Técnico: Artur Jorge. CHAPECOENSE - Anderson; Eduardo Doma (Vinícius/Jean Carlos), Bruno Leonardo e João Paulo; Everton (Marcos Vinícius), Rafael Carvalheira, Vinícius Balieiro (Higor Meritão) e Bruno Pacheco; Ênio, Bolasie e Marcinho (Garcez). Técnico: Fábio Matias. GOLS - Kaio Jorge, aos 26 minutos do primeiro tempo. Sinisterra, aos 27, e João Paulo, aos 34 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Kaique Kenji (Cruzeiro); Vinicius (Chapecoense). ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP). RENDA - R$ 2.301.247,00. PÚBLICO - 44.625 torcedores. LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro. Cruzeiro Chapecoense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 calculadora na mão Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada 24.05.26 13h39 SÉRIE A Remo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/05) pelo Brasileirão Clube do Remo e Athletico-PR jogam pela Série A Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 24.05.26 15h00