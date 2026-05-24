Cruzeiro supera polêmicas contra Chapecoense, vence no Mineirão e sobe na tabela do Brasileirão

Em uma partida marcada por intervenções do VAR, gol anulado e até pênalti cancelado nos minutos finais, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2 a 1 neste domingo, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu mais um passo importante na recuperação dentro da competição.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos 23 pontos, abriu distância da zona de rebaixamento e passou a olhar para a parte de cima da tabela, sonhando com uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A Chapecoense, por outro lado, segue afundada na lanterna, com apenas nove pontos e somente uma vitória no campeonato.

Apesar do cenário na tabela, a Chapecoense começou melhor a partida e conseguiu pressionar o Cruzeiro nos primeiros minutos. A equipe catarinense tentou adiantar a marcação e dificultar a saída de bola mineira, mas perdeu intensidade rapidamente e viu o Cruzeiro assumir o controle do jogo.

Explorando principalmente as jogadas pelos lados do campo e os lançamentos para a área, o Cruzeiro passou a criar as melhores oportunidades. Kaiki e Matheus Pereira assustaram em finalizações de média distância antes da abertura do placar.

O primeiro gol saiu aos 26 minutos. Após toque dentro da área, a arbitragem marcou pênalti para o Cruzeiro, e Kaio Jorge converteu com tranquilidade para colocar os donos da casa em vantagem no Mineirão.

Cinco minutos depois, o Cruzeiro chegou a ampliar. Sinisterra completou para o fundo das redes após boa troca de passes ofensiva, mas o VAR identificou falta de Kauã Moraes no início da jogada, anulando o lance e aumentando o clima de reclamação na partida.

Mesmo assim, o Cruzeiro seguiu pressionando até o intervalo. Kaio Jorge voltou a levar perigo em finalização dentro da área, enquanto Kaique Kenji também obrigou Anderson a fazer boa defesa para evitar o segundo gol mineiro.

Na etapa final, o Cruzeiro diminuiu o ritmo no início, mas voltou a acelerar a partir da metade do segundo tempo e conseguiu ampliar aos 27 minutos. Kaio Jorge recebeu dentro da área e rolou para Christian, que encontrou Sinisterra livre. O atacante bateu rasteiro, de primeira, para fazer 2 a 0.

Com a vantagem mais confortável, o time mineiro reduziu a intensidade e acabou permitindo a reação da Chapecoense. Aos 34 minutos, João Paulo descontou de cabeça após cobrança de falta de Pacheco, recolocando os catarinenses na partida.

A pressão aumentou ainda mais quatro minutos depois. A Chapecoense chegou a empatar o jogo após erro na saída de bola do Cruzeiro. Marcos Vinícius cruzou rasteiro para Bolasie finalizar para o fundo das redes, mas a arbitragem anulou o lance por interferência de Jean Carlos, que estava impedido na origem da jogada.

Nos minutos finais, o duelo ficou completamente aberto. Aos 41, Bolasie voltou a assustar em chute cruzado, e Meritão quase marcou no rebote, mas Otávio apareceu duas vezes para salvar o Cruzeiro.

Pouco depois, aos 43, a arbitragem marcou pênalti para a Chapecoense após bola na mão de Bruno Rodrigues dentro da área. O árbitro, porém, foi chamado pelo VAR, reviu o lance no monitor e decidiu cancelar a marcação, gerando fortes reclamações dos jogadores catarinenses.

Com o susto nos minutos finais, o Cruzeiro conseguiu suportar a pressão da Chapecoense e confirmou uma vitória importante no Mineirão, consolidando sua reação no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 CHAPECOENSE

CRUZEIRO - Otávio; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson Matheus Pereira; Sinisterra (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Villarreal) e Kaique Kenji (Christian). Técnico: Artur Jorge.

CHAPECOENSE - Anderson; Eduardo Doma (Vinícius/Jean Carlos), Bruno Leonardo e João Paulo; Everton (Marcos Vinícius), Rafael Carvalheira, Vinícius Balieiro (Higor Meritão) e Bruno Pacheco; Ênio, Bolasie e Marcinho (Garcez). Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Kaio Jorge, aos 26 minutos do primeiro tempo. Sinisterra, aos 27, e João Paulo, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kaique Kenji (Cruzeiro); Vinicius (Chapecoense).

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 2.301.247,00.

PÚBLICO - 44.625 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).