Cristiano Ronaldo marca em virada de Portugal e Kane abre goleada inglesa nas Eliminatórias

O plano de Cristiano em chegar aos 1000 gols na Copa do Mundo de 2026 continua caminhando com sucesso. Nesta terça-feira, o astro português anotou seu terceiro gol em duas rodadas das Eliminatórias, desta vez na grande virada na casa da Hungria, por 3 a 2, mantendo os 100% de aproveitamento de seu seleção e chegando a 943. Outro goleador que vem se destacando é Harry Kane, responsável por abrir caminho para a surra da Inglaterra por 5 a 0 na casa da Sérvia - quinta vitória seguida e vaga encaminhada.

Depois de anotar duas vezes diante da Armênia, no sábado, Cristiano Ronaldo voltou a balançar as redes nesta terça-feira, em cobrança de pênalti com extrema calma. Depois de sair em desvantagem, Portugal foi para o intervalo empatado.

No começo da etapa final, penalidade anotada para os portugueses e bola nas mãos do camisa 7. Cristiano Ronaldo respirou fundo, correu em câmera lenta e mandou no cantinho para virar o placar para 2 a 1. Os húngaros pareciam querer dificultar a vida dos rivais e empataram a seis minutos do fim. Mas João Cancelo definiu no fim.

Do banco de reservas - foi substituído após o terceiro gol - Cristiano Ronaldo auxiliou os companheiros a defenderam a importante vantagem no placar. Celebrou o segundo triunfo seguido e a liderança isolada da chave F nas Eliminatórias. Pelo grupo, a Armênia fez 2 a 1 na Irlanda.

INGLATERRA NADANDO DE BRAÇADAS E COM UMA MÃO NA VAGA A Inglaterra ainda não encontrou adversários nas Eliminatórias. Sob o comando do alemão Thomas Tuchel, e com o artilheiro Harry Kane afiado, a seleção não apenas venceu o confronto direto com a Sérvia, como foi avassaladora em Belgrado, com humilhantes 5 a 0.

Kane abriu o placar, Madueke, Konsa, Guéhi e Rashford completaram a surra. São 15 pontos em cinco jogo, campanha perfeita e vaga quase definida no Grupo K. Nova vice-líder, a Albânia de Sylvinho soma 8 pontos, diante de 7 dos sérvios, que ainda jogam quatro vezes.

FRANÇA É 'SALVA' POR MBAPPÉ E PELO VAR E SOMA 2º TRIUNFO Outra gigante do continente a europeu a entrar em campo nesta terça-feira foi a França, que teve der suar muito para somar sua segunda vitória na caminhada rumo à Copa do Mundo. O triunfo por 2 a 1 sobre a Islândia, de virada, veio após gol e assistência de Mbappé e com ajuda do VAR nos minutos finais.

O duelo do Grupo D foi de enorme sufoco aos franceses, desfalcados de Dembélé e Doué, machucados. Sem os atacantes do PSG, coube a Mbappé ser decisivo. Gudjohnsen colocou os visitantes em vantagem, mas o astro empatou, de pênalti. Na etapa final, Barcola decretou a virada após receber do astro.

Tchouaméni foi expulso e os minutos finais foram de enorme pressão da Islândia. Gudjohnsen até empatou, aos 43 minutos, mas o VAR flagrou impedimento, para alívio francês. Na mesma chave, Azerbaijão e Ucrânia empataram por 1 a 1.

O dia ainda registrou duelos do Grupo H, com Bósnia e Herzegovina 1 x 2 Áustria e Chipre 2 x 2 Romênia, além da surra da Noruega sobre a Moldávia, no Grupo I, por 11 a 1.