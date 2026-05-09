Cristiano Ronaldo ironiza torcida após gritos de 'Messi' em vitória do Al-Nassr O atacante se virou em direção aos torcedores e começou a gesticular Estadão Conteúdo 09.05.26 10h06 O veterano atacante português Cristiano Ronaldo voltou a ser personagem dentro e fora de campo em partida realizada neste sábado, quando a sua equipe, o Al-Nassr, superou o Al-Shabab pelo placar de 4 a 2, em duelo válido pelo Campeonato Saudita. Durante o confronto, parte da torcida adversária tentou provocar o astro com gritos de "Messi" vindos das arquibancadas. A resposta veio na mesma hora. O atacante se virou em direção aos torcedores e começou a gesticular como se estivesse regendo um coro, em tom de ironia. A cena rapidamente ganhou as redes sociais e reacendeu, mais uma vez, a rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Dentro de campo, o atacante não decepcionou, teve uma atuação decisiva ao dar bastante trabalho à defesa rival e também deixou sua marca nas redes do adversário. Cristiano Ronaldo fez um dos gols da vitória do Al-Nassr. O time agora volta as atenções para um duelo contra o Al-Hilal, adversário direto na parte de cima da tabela. A equipe tenta encurtar a distância e manter viva a disputa pelo título nacional, ainda inédito desde a chegada do astro português. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cristiano Ronaldo torcida Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40 futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12