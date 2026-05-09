Criminosos assaltam casa de zagueiro do Porto, ameaçam família e roubam quase R$ 1 milhão Estadão Conteúdo 09.05.26 17h23 O zagueiro Jan Bednarek viveu literalmente uma noite de horrores nesta sexta-feira, em Portugal. Um grupo de criminosos invadiu sua casa e levou bens avaliados em cerca de 150 mil euros (algo em torno de R$ 930 mil). Além da perda material, o atleta e sua família ainda foram ameaçados com uma faca, segundo a imprensa portuguesa. Os assaltantes entraram na residência por volta das 21h30 e foram surpreendidos pela chegada do atleta e de seus familiares, que haviam saído para jantar. Segundo o jornal Record, a ação foi rápida, e o bando escapou com dinheiro e vários pertences, entre os quais dois relógios Rolex. O periódico informou ainda que dirigentes do Porto foram à casa do jogador para prestar ajuda e acionaram a polícia logo após o episódio. Ninguém ficou ferido durante o assalto, mas a família do atleta ficou bastante abalada, e uma mudança de endereço está sendo cogitada. Novos dados já foram divulgados sobre os assaltantes. De acordo com o Jornal de Notícias, o grupo era formado por quatro homens e uma mulher, e seus integrantes falavam espanhol. A polícia continua investigando o caso em busca de novas informações. Bednarek desembarcou no futebol português nesta temporada e rapidamente se consolidou como um dos pilares da equipe. Ele entrou em campo em 48 oportunidades, balançou as redes rivais quatro vezes e contribuiu com uma assistência. Inclusive, foi o autor do gol do título português do Porto, conquistado na vitória por 1 a 0 sobre o Alverca. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol zagueiro do Porto criminoso ameaça COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). A delegação brasileira conta com 19 atletas na competição 09.05.26 9h52 mais esportes Atletas de karatê buscam apoio para disputar torneios e destacam importância do incentivo no esporte Sônia Coutinho e Rafael Cavalcante falam sobre desafios para disputarem competições 09.05.26 9h00 FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 Futebol Corrida do Sal exige preparação mais intensa dos atletas, explica maratonista De acordo com Kenny Rodrigues, os treinos para a prova devem ser "pesados", sobretudo para aqueles que optarem por competir na prova de 7 km. 09.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em boa fase, Paysandu recebe o vice-lanterna Anapólis pela Série C Time bicolor está invicto no campeonato e busca a quinta vitória seguida 09.05.26 8h00 JOGO DE HOJE Paysandu x Anápolis: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/05) pela Série C do Brasileirão Paysandu e Anápolis jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 09.05.26 16h00 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 Futebol Edilson alcança marca histórica no Paysandu e celebra trajetória no clube Lateral-direito deve completar 150 jogos com a camisa bicolor diante do Anápolis e projeta temporada positiva na Série C 08.05.26 20h40