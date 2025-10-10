Costa do Marfim e Senegal goleiam, mas rivais pontuam e adiam festa por vaga na Copa de 2026 Estadão Conteúdo 10.10.25 12h23 A Costa do Marfim ficou muito perto de celebrar a vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira. Mas a goleada sobre a lanterna Seychelles, por 7 a 0, acabou ofuscada por show de Aubameyang em outro jogo do grupo. O astro do Gabão, atualmente no Olympiqyue de Marselha, anotou quatro vezes, garantindo o triunfo de seu país na Gâmbia, estragando a festa marfinense por antecipação. Senegal também goleou na rodada, mas foi outro atrapalhado por um concorrente: a República Democrática do Congo, que ganhou em visita ao Togo. Dispostos a voltarem a um Mundial após 12 anos, os marfinenses necessitaram de somente sete minutos para abrir o placar na visita a Seychelles, gol de pênalti de Sangaré. Com 39 minutos a goleada já estava consumada, com Agbadou, Diakité e Guessand anotando. Após o descanso, foi a vez de Diomande, Adingra e Kessié marcarem e fecharem o massacre. A vaga, contudo, só seria possível nesta sexta desde que o Gabão perdesse, o que acontecia até os 17 minutos do segundo tempo, quando Aubameyang fez seu terceiro gol na partida para empatar o jogo. Depois de ter 1 a 0 e 2 a 1, o Gabão levou a virada, para 3 a 2. O astro da seleção, porém, estava iluminado e anotou outra vez, para decretar um gigante 4 a 3. Na última rodada, na terça-feira, basta à Costa do Marfim, com 23 pontos, superar o Quênia em seus domínios. Um ponto atrás, o Gabão hospeda o Burundi necessitando fazer o resultado e contar com uma ajudinha dos quenianos. Depois de figurarem nas Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014, sempre eliminada na primeira fase, os marfinenses amargaram ausências nas duas últimas edições e buscarão evitar a terceira frustração seguida. A época de ouro foi com nomes de peso no futebol europeu, casos de Didier Droga, Yayá Touré, Kalou, Euboué, entre outros. SENEGAL EM SITUAÇÃO SEMELHANTE Outra seleção que poderia garantir a vaga nesta sexta-feira era Senegal. Mas a festa acabou adiada por causa de triunfo da República Democrática do Gongo. Os senegalês até fizeram seu papel, com 5 a 0 sobre o Sudão do Sul. Ocorre que sua principal perseguidora fez 1 a 0 na casa de Togo. A definição vai ocorrer na última rodada, com Senegal defendendo vantagem de 21 pontos diante de 19 da República Democrática do Congo. Os senegaleses recebem a Mauritânia e a concorrente hospeda o frágil Sudão do Sul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Africanas Copa do Mundo Senegal Costa do Marfim COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição 10.10.25 12h30 Futebol Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. 10.10.25 12h15 Futebol Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 11h57 Futebol Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. 10.10.25 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00