Corrida do Aço leva mais de mil atletas às ruas de Marabá

Neste domingo (29), mais de mil corredores amadores e profissionais ganharam as ruas do núcleo Marabá Pioneira, em Marabá, sudeste do Estado, na Corrida do Aço. O evento, que já é cativo no calendário esportivo do Pará e considerado um dos maiores realizados no município, chegou este ano à 11ª edição. Em 2023, foram 850 corredores e 150 pessoas para a caminhada inscritas. A largada foi na Praça São Félix de Valois e os percursos foram de sete quilômetros para a corrida e três quilômetros para a caminhada.

A Corrida do Aço é realizado pela siderúrgica Sinobras, em atividade há mais de 15 anos na cidade, e premiou os melhores em quatro categorias: Geral, Colaboradores Sinobras, Faixa Etária e Equipe. Entre os competidores está Noel dos Reis, o campeão na categoria geral comunidade. Ele finalizou a prova no tempo de 22 minutos e 3 segundos. “Eu já me preparo para a prova da Sinobras durante o ano. É a segunda vez que participo. Organização show, percurso bem demarcado com segurança, ótima hidratação, está de parabéns toda a organização”, finaliza.

Pódio com os vencedores nas categorias Masculina e Feminina (Ascom Sinobras)

Já a primeira colocada na categoria feminina foi Leila Santos, vencedora também na edição anterior da corrida, no percurso de 10km. “Esse ano mantive o foco e muito treino para poder chegar aqui e conseguir o primeiro lugar novamente. É uma das corridas mais organizadas que eu já participei. Parabenizo também pela quantidade de pessoas que estão aqui”, completa.

"É a nossa 11ª edição e é sempre um prazer fazer parte desse grande evento que incentiva a prática esportiva e estimula o cuidado com a saúde”, destaca Ian Corrêa, vice-presidente do Grupo Aço Cearense, do qual a Sinobras faz parte.