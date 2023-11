Coritiba x Cruzeiro: torcedores invadem gramado para brigas e interrompem jogo da Série A

Durante jogo pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (11), entre Coritiba-PR e Cruzeiro-MG, cenas de pancadarias foram registradas no Estádio Durival Britto, no Paraná. Torcedores dos dois clubes invadiram o gramado para ínicio de confusão generalizada.

A partida chegava aos 46 minutos do segundo tempo quando o Coxa abriu o placar. Inconformados com o momento do time e possibilidade de rebaixamento, cruzeirenses deixaram as arquibancadas e invadiram o campo de jogo. Os jogadores, assustados, correram para os vestiários.

Em seguida, torcedores do Coritiba também invadiram e uma guerra campal iniciou. A Polícia demorou para contornar a situação.

O Coritiba-PR está na 19ª colocação do Brasileirão, enquanto o Cruzeiro é o 17º, ambos na zona de rebaixamento para a Série B.