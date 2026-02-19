Corinthians suporta pressão, derruba invencibilidade do Athletico-PR e vence 2ª no Brasileirão Estadão Conteúdo 19.02.26 22h02 O Corinthians suportou a intensa pressão imposta pelo Athletico-PR e saiu da Arena da Baixada com a vitória, a sua segunda no Brasileirão nesta quinta-feira. O goleiro Hugo Souza, muito exigido, e o meia argentino Rodrigo Garro, o autor do gol que definiu o triunfo por 1 a 0 em Curitiba, foram os personagens do jogo, válido pela segunda rodada do torneio. São seis pontos em nove disputados para o Corinthians, que sobe alguns degraus na tabela do Brasileirão e aparece em quinto lugar, logo acima do Athletico-PR, o sexto. O time paranaense estava invicto no torneio até esta noite, já que havia vencido seus dois primeiros jogos contra Inter e Santos. Portanto, também soma seis pontos. Se vencesse em casa, teria assumido a liderança. A eficiência que faltou ao Athletico-PR sobrou ao Corinthians em toda a partida. O time paulista transformou em gol a única chance que criou na etapa inicial graças ao talento de Rodrigo Garro, que acertou chute forte no canto direito de Santos, perto do ângulo. O Athletico-PR teve todo o resto: volume de jogo, criatividade, muita posse de bola e uma pressão que parecia insustentável ao Corinthians. Mas não foi porque faltou a eficácia, fundamental no futebol, aos donos da casa. Foram muitas chances perdidas, incluindo um pênalti que Viveros sofreu e Julimar cobrou para fora. Hugo Souza trabalhou muito. Apenas Viveros teve ao menos três grandes chances para marcar. Mandou pra fora, parou em Hugo e na defesa corintiana. Não teve sorte o atacante colombiano, que, quando acertou o gol, viu Raniele salvar o Corinthians ao afastar de carrinho a bola que cruzaria a linha. O cenário foi quase idêntico no segundo tempo: intensa pressão dos anfitriões e os mesmos erros na finalização que impediram o time paranaense de ter melhor sorte em casa. Hugo Souza virou o protagonista da partida depois que fez novas defesas importantes. Impediu gol de Esquivel e de Mendoza e contou com o desvio da zaga em chute de Esquivel em que nada poderia fazer. No fim, voltou a aparecer para espalmar cabeceio de Benavídez. FICHA TÉCNICA ATHLETICO 0 X 1 CORINTHIANS ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias, Esquivel (Léo Derik); Luiz Gustavo, Portilla (Chiqueti) e Zapelli (Dudu); Mendoza (João Cruz), Julimar (Bruninho) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann. CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Allan) e Matheus Pereira (André Ramalho); Garro (Gui Negão), Memphis Depay (Carrillo) e Vitinho (André). Técnico: Dorival Júnior. GOL - Rodrigo Garro, aos 19 do primeiro tempo. ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE). CARTÕES AMARELOS - Santos, Matheuzinho, Matheus Bidu, Viveros, Gabriel Paulista, João Cruz e Hugo Souza. PÚBLICO - 16.804 torcedores. RENDA - R$ 1.137.055,00. LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). 