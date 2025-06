Corinthians se reapresenta após férias com Memphis Depay e sem Igor Coronado, de saída do clube

As férias chegaram ao fim e o elenco do Corinthians se reapresentou neste sábado. Depois de desentendimento de seus advogados com a diretoria alvinegra por causa de atrasos de direito de imagem e premiação, o holandês Memphis Depay participou normalmente das atividades. Já o meia Igor Coronado foi a ausência. Fora dos planos de Dorival Júnior, ele está deixando o clube.

Foram 15 dias de férias ao grupo, que aproveitou a pausa por causa da disputa do Mundial de Clubes para descansar. A volta foi com avaliações físicas e um treinamento de força na academia do Centro de Treinamento Joaquim Grava antes de trabalhos no gramado.

Com Memphis Depay motivado e Yuri Alberto recuperado de lesão, o time se prepara para embate com o Red Bull Bragantino, no dia 13 de julho, às 19 horas, na Neo Química Arena, pelo retorno do Brasileirão. Sem tempo a perder, Dorival Júnior já botou todo mundo para trabalhar.

O técnico promoveu atividades de posse de bola e tirada de pressão como parte de uma inserção de conceitos táticos que deseja colocar em prática com a equipe. "Este é o primeiro momento que teremos o grupo todo à disposição para treinamentos. Sempre vínhamos de jogos, recuperação, e não conseguíamos ter todos os atletas para trabalhar", celebrou o auxiliar Lucas Silvestre, filho de Dorival.

"A ideia da comissão é aproveitar este momento para que consigamos passar aos jogadores um pouco mais do que pensamos, do que precisamos evoluir, já que, em muitos aspectos, conseguimos melhorar desde a nossa chegada", afirmou. "Porém, a falta de tempo de treinamento acaba atrapalhando. Este é um período que, em muitos anos, não conseguimos ter de preparação. A ideia é aproveitar para aliar os trabalhos, parte física, parte técnica, associar todas estas partes e trazer para o nosso treino."

O time estará em campo parta treinos novamente neste domingo. Com Garro de volta, o torcedor poderá ter novamente seu trio ofensivo que se destacou na arrancada contra o rebaixamento em 2024. Além do argentino, Memphis e Yuri Alberto devem estar em campo contra o Bragantino.

O Corinthians sofreu bastante sem seu armador. Igor Coronado, principal opção, jamais se firmou. Sob a batuta de Dorival júnior, perdeu a vaga até para volantes improvisados, casos de Maycon, Breno Bidon ou mesmo o peruano Carrillo. Como era um jogador caro, clube e meia negociaram uma rescisão amigável.

Coronado sai sem cobrar o que tinha para ganhar até o fim do contrato, em fevereiro de 2026. E o Corinthians pagará os 10 milhões que lhe deve em 18 prestações. Alex Santana, também fora dos planos, foi o primeiro a sair e outros nomes podem seguir o mesmo rumo. Dorival, contudo, já pediu reposição e deve ganhar reforços em breve.