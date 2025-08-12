Capa Jornal Amazônia
Corinthians perde prazo para resolver caso de Félix Torres e fica a um passo do transfer ban

Estadão Conteúdo

O Corinthians não conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna, do México, para quitar dívida referente à compra de Félix Torres e deve ser punido com transfer ban pela Fifa. O clube tinha até às 23h59 desta segunda-feira, 11, para pagar os mexicanos ou renegociar o pagamento.

Dirigentes corintianos e representantes do clube do México mantiveram contato ao longo do dia, porém sem desfecho positivo ao lado brasileiro.

Como não teve sucesso nas negociações, a agremiação do Parque São Jorge fica impedida de registrar novos jogadores assim que a decisão for publicada pela entidade máxima do futebol. Enquanto isso não acontece, ainda tenta buscar uma solução junto aos mexicanos para impedir a punição.

Mais cedo, na segunda, o atacante Vitinho foi anunciado como reforço e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF por volta às 12h13, portanto não haverá qualquer impacto do transfer ban neste caso. Dessa forma, o atacante está regularizado e pode estrear.

O Corinthians deve US$ 6,1 milhões (R$ 33,6 milhões na cotação atual) ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. O departamento jurídico tentava reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas o recurso foi negado há uma semana, dia 4 de agosto, quando foi dado o prazo final para pagamento.

O clube mexicano alega que recebeu apenas a primeira parcela da compra, no valor de US$ 2 milhões, de um total de US$ 6,5 milhões a serem pagos pelos corintianos.

A segunda parcela venceu em maio de 2024, e a diretoria do Santos Laguna acionou a Fifa para cobrar todas as parcelas restantes.

Além do montante de prestações, que totalizam US$ 4,5 milhões (R$ 24,8 milhões), a decisão prevê pagamento de US$ 675 mil (R$ 3,7 milhões) de multa pelo atraso e mais 18% de juros anuais, de maio de 2024 até a data do pagamento efetivo, que acrescentariam US$ 810 mil (R$ 4,4 milhões) ao total. Há também US$ 30 mil (R$ 165 mil) de multa à Fifa.

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Felix Torres

transfer ban
