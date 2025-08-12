Corinthians perde prazo para resolver caso de Félix Torres e fica a um passo do transfer ban Estadão Conteúdo 12.08.25 8h37 O Corinthians não conseguiu chegar a um acordo com o Santos Laguna, do México, para quitar dívida referente à compra de Félix Torres e deve ser punido com transfer ban pela Fifa. O clube tinha até às 23h59 desta segunda-feira, 11, para pagar os mexicanos ou renegociar o pagamento. Dirigentes corintianos e representantes do clube do México mantiveram contato ao longo do dia, porém sem desfecho positivo ao lado brasileiro. Como não teve sucesso nas negociações, a agremiação do Parque São Jorge fica impedida de registrar novos jogadores assim que a decisão for publicada pela entidade máxima do futebol. Enquanto isso não acontece, ainda tenta buscar uma solução junto aos mexicanos para impedir a punição. Mais cedo, na segunda, o atacante Vitinho foi anunciado como reforço e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF por volta às 12h13, portanto não haverá qualquer impacto do transfer ban neste caso. Dessa forma, o atacante está regularizado e pode estrear. O Corinthians deve US$ 6,1 milhões (R$ 33,6 milhões na cotação atual) ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. O departamento jurídico tentava reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas o recurso foi negado há uma semana, dia 4 de agosto, quando foi dado o prazo final para pagamento. O clube mexicano alega que recebeu apenas a primeira parcela da compra, no valor de US$ 2 milhões, de um total de US$ 6,5 milhões a serem pagos pelos corintianos. A segunda parcela venceu em maio de 2024, e a diretoria do Santos Laguna acionou a Fifa para cobrar todas as parcelas restantes. Além do montante de prestações, que totalizam US$ 4,5 milhões (R$ 24,8 milhões), a decisão prevê pagamento de US$ 675 mil (R$ 3,7 milhões) de multa pelo atraso e mais 18% de juros anuais, de maio de 2024 até a data do pagamento efetivo, que acrescentariam US$ 810 mil (R$ 4,4 milhões) ao total. Há também US$ 30 mil (R$ 165 mil) de multa à Fifa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Felix Torres transfer ban COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Derrota do Paysandu para o Vila Nova-GO encerra maior sequência de invencibilidade da Série B Além de perder a marca, Papão fechou a rodada na lanterna da tabela 12.08.25 10h44 MMA Sport Club UFC anuncia acordo bilionário com Paramount+ 12.08.25 10h43 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Carlos Ferreira Derrota dolorosa, quando tudo parecia ajudar 12.08.25 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Futebol 'Lei do ex' cala a Curuzu e Paysandu perde para o Vila Nova, permanecendo no Z4 da Série B Nem a pressão da torcida e a forte chuva ajudaram o Paysandu a garantir três pontos e a vaga fora da zona de rebaixamento 11.08.25 23h27 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40