O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians leva gol no fim, perde para o Bragantino e tem série de vitórias interrompida

Estadão Conteúdo

O Corinthians teve interrompida a sequência de vitórias ao perder para o Red Bull Bragantino fora de casa. Em Bragança Paulista, foi castigado ao levar um gol no fim e acabou superado por 2 a 1. Com um jogador a menos, o time alvinegro foi incapaz de suportar a pressão dos anfitriões em duelo da 32ª rodada do Brasileirão.

O time de Dorival Júnior havia arrancado o empate quando já estava com um jogador a menor e comemorava o ponto que seria somado fora de casa. Mas Isidro Pitta marcou no fim e definiu a vitória do Bragantino, que faz a equipe ganhar força na luta contra o descenso e interrompe uma série de quatro derrotas. Antes em queda livre, o time do interior era o segundo pior do returno.

Já o Corinthians, décimo colocado, com 42 pontos, fica distante do G-7. A sua disputa é para conseguir uma vaga na Libertadores, ainda que seja na fase prévia. Os sétimo primeiros garantem um lugar na mais importante competição do continente. Hoje, o Fluminense, com 47 pontos, fecha o G-7.

Começou bem o primeiro tempo o Corinthians, mas terminou mal. Criou chances para abrir o placar com Yuri Alberto e Breno Bidon e não aproveitou. No fim, foi castigado por um erro de Angileri, que havia acabado de entrar na partida.

O lateral-esquerdo argentino derrubou Alix Vinicius na área, lance que a árbitra Edina Alves teve de ver no monitor para se certificar de que havia sido falta. Ela marcou o pênalti, convertido por Eduardo Sasha com tranquilidade.

Naquele momento, era bastante superior no jogo o time de Bragança, que tinha assumido o controle da partida e chegado perto de marcar com Lucas Barbosa, Jhon Jhon, Gabriel e Fabinho.

Quando o Bragantino deu sinais de que ampliaria o placar, o Corinthians arrancou o empate. Os visitantes tiveram Martínez expulso, mas encontraram forças para empatar com Yuri Alberto, que começou e terminou a jogada do gol.

Substituto de Hugo Souza, lesionado, o jovem Felipe Longo foi bastante exigido nos minutos finais, quando intensificaram a pressão os anfitriões. O goleiro defendeu chute de Gustavinho e "secou" o meia no momento em que ele errou finalização da entrada da área.

Mas nada pôde fazer no cabeceio de Isidro Pitta. Depois de tanto insistir, os donos da casa marcaram com o centroavante paraguaio, que apareceu nas costas de Angileri para marcar no acréscimo após cruzamento de Jhon Jhon.

O Corinthians ainda teve mais um expulso, Charles, e terminou o jogo com nove em campo. Confusa, Edina Alves esticou o quanto pôde o duelo, encerrado com brigas e pressão dos atletas e de Dorival sobre a árbitra.

Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Ceará na Neo Química Arena, domingo, às 16h. No sábado, às 21h, o Bragantino visita o São Paulo no MorumBis.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 CORINTHIANS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; SantAnna, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinicius e Juninho Capixaba (Vanderlan); Fabinho (Gustavinho), Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Isidro Pitta), Laquintana (Davi Gomes) e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS - Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Maycon); Raniele (Angileri), José Martínez, Bidon (Carrillo) e Rodrigo Garro (Gui Negão); Memphis Depay (Charles) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS: Eduardo Sasha, aos 46 do 1º tempo. Yuri Alberto, aos 21,, e Pitta, aos 46 do 2º tempo.

ÁRBITRA: Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS: Pedro Henrique, Gustavo Henrique, Angileri, Carrillo. Pitta, Juninho Capixaba, Gabriel, Eduardo Sasha.

CARTÕES VERMELHOS: José Martínez e Charles.

PÚBLICO: 8.250 torcedores.

RENDA: R$ 397.515,00.

LOCAL: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Red Bull Bragantino

Corinthians
Esportes
