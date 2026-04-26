Corinthians faz o básico, vence o Vasco com um a menos em Itaquera e deixa o Z-4 do Brasileirão

Em reedição da final da Copa do Brasil de 2025, Corinthians e Vasco mediram forças neste domingo, na Neo Química Arena, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Precisando dos três pontos por motivos distintos, foi o time da casa quem saiu com a vitória por 1 a 0. O único gol foi marcado por Matheus Bidu, no primeiro tempo.

O triunfo marca a boa fase de Fernando Diniz no comando da equipe paulista. Agora são seis jogos sem saber o que é perder, nem sofrer gols (quatro vitórias e dois empates). O Corinthians precisava desesperadamente da vitória, pois só assim sairia da zona de rebaixamento - agora é o 14º colocado. Pelo lado vascaíno, o clube carioca perdeu a oportunidade de colar no pelotão de frente do campeonato.

Sob 28º nos termômetros, Corinthians e Vasco fizeram um primeiro tempo quente em Itaquera. A primeira etapa ficou marcada por muitos cartões e chances pelo alto, especialmente do time da casa. Porém, foi pelo chão, através de linda jogada da equipe de Fernando Diniz, que o zero saiu do placar.

O Corinthians teve o domínio do meio de campo, com boa atuação de Raniele. O Vasco pouco - ou nada - ameaçou o goleiro Kauê, com exceção a um lance de David, que foi lançado por Robert Renan e saiu cara a cara com o arqueiro corintiano.

Por falar nos jogadores que jogam com as mãos, Léo Jardim teve bastante trabalho no Dia do Goleiro. Na casa dos 12 minutos, o zagueiro Gustavo Henrique testou o arqueiro em dois cabeceios seguidos originados de cobranças de escanteio. Outras oportunidades também surgiram com Vitinho e Raniele, mas foi Matheus Bidu quem marcou para a equipe da casa.

Aos 37 minutos, Matheus Bidu tirou o zero do placar após linda jogada do Corinthians. Depois de belo toque de bola de Vitinho e Garro, o camisa 8 achou lindo passe de calcanhar para o lateral-esquerdo dentro da área. O defensor do Corinthians dominou e, de pé não dominante, estufou as redes de Léo Jardim.

No apagar das luzes do primeiro tempo, André foi expulso com cartão vermelho direto após entrada violenta e desnecessária em Thiago Mendes. E ainda no campo de ataque do time da casa. Nove minutos foram adicionados de acréscimos no primeiro tempo.

Na volta dos vestiários, visando aproveitar a superioridade numérica, Renato Gaúcho promoveu alterações. E, de fato, o Vasco melhorou na partida. Passou a ter mais volume e levantou algumas bolas na área de Kauê.

O Corinthians, que foi o dono do primeiro tempo, passou a ter menos posse de bola e viu o Vasco ameaçar mais. Restaram aos donos da casa apostar em jogadas pontuais, sem grandes construções ou trocas de passe. Renato Gaúcho mexeu mais algumas vezes no decorrer da segunda etapa para explorar as jogadas pelas laterais, mesmo que estas fossem bem anuladas pela defesa corintiana.

Liderado por Adson, ex-Corinthians, que entrou muito bem, o Vasco aumentou ainda mais a pressão do goleiro Kauê, que até perdeu uma posse de bola por demorar na reposição. Das poucas oportunidades de Yuri Alberto no jogo, o camisa 9 perdeu a chance de ampliar aos 40 minutos, mas a bola caiu no pé ruim e o goleador acabou mandando para as arquibancadas.

Diniz ainda trocou Bidon e Bidu, que saiu se arrastando de campo. Matheus Pereira e Angileri entraram, respectivamente. As alterações não surtiram efeito e o Vasco seguiu no ataque. Oito minutos foram adicionados (que se tornaram quase dez), mas não foram suficientes para que os cariocas saíssem de campo com o empate.

O Corinthians de Diniz agora volta as atenções para a Libertadores. O time encara o Peñarol na quinta-feira, às 21h (de Brasília), também na Neo Química Arena. No mesmo dia, o Vasco recebe o Olímpia às 19 horas pela sul-americana.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 VASCO

CORINTHIANS - Kauê; Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, Allan, André, Breno Bidon (Matheus Pereira) e Garro (Carrillo); Yuri Alberto e Vitinho (Lingard). Técnico: Fernando Diniz.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Nuno Moreira), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Tchê Tchê (Adson) e Thiago Mendes (Johan Rojas); Andrés Gómez, David (Spinelli) e Brenner. Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Matheus Bidu, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Diniz, Gustavo Henrique e Kauê (Corinthians); Thiago Mendes, Tchê Tchê, Barros, Johan Rojas (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - André (Corinthians).

JUIZ - Davi de Oliveira Lacerda.

PÚBLICO - 42.352 torcedores.

RENDA - R$ 3.245.975,15.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.