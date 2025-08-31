Corinthians e Cruzeiro avançam à final do Campeonato Brasileiro Feminino Estadão Conteúdo 31.08.25 13h22 O Campeonato Brasileiro Feminino conheceu neste domingo seus dois finalistas. Corinthians e Cruzeiro fizeram valer a vantagem obtida nas partidas de ida das semifinais e garantiram vaga na decisão, que será disputada em partidas de ida e volta nos dias 7 e 14 de setembro. Em Belo Horizonte, no estádio Independência, o Cruzeiro assegurou a classificação mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras. Marília marcou pelo time mineiro, enquanto Poliana e Amanda Gutierrez anotaram para a equipe paulista. Com a vitória por 3 a 1 na partida de ida, disputada na Arena Barueri, o conjunto mineiro avançou com 4 a 3 no placar agregado. O Cruzeiro terminou a fase inicial na liderança da tabela, com 36 pontos, em uma campanha de 11 vitórias, três empates e uma derrota. O Palmeiras, por sua vez, fechou a primeira fase na quarta posição, com 30 pontos, conquistados com nove vitórias, três empates e três derrotas. Já o Corinthians vai em busca do sétimo título nacional. A equipe alvinegra empatou em 2 a 2 com o São Paulo, no estádio do Canindé, com gols de Mariza e Andressa Alves. Pelo lado tricolor, balançaram as redes a capitã Aline Milene e Isa Guimarães. Após ter vencido por 2 a 0 na partida de ida, o Corinthians avançou com 4 a 2 no agregado. A equipe alvinegra terminou a primeira fase na vice-liderança, com 34 pontos, somando 10 vitórias, quatro empates e uma derrota. O São Paulo ficou em terceiro, com 33 pontos, obtidos com 10 vitórias, três empates e duas derrotas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Feminino Cruzeiro Corinthians Palmeiras São Paulo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FÓRMULA 1 Piastri vence tumultuado GP da Holanda da F-1 e dispara na liderança; Bortoleto é 15º Os carros voltam à pista no próximo fim de semana, entre 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, para o GP da Itália 31.08.25 12h18 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22