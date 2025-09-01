Corinthians define logística para contar com retorno de Hugo Souza para Copa do Brasil Estadão Conteúdo 01.09.25 11h28 O Corinthians definiu a logística para contar com Hugo Souza na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, 10, contra o Athletico-PR. O goleiro, convocado pela seleção brasileira, está relacionado para o duelo no dia anterior, contra a Bolívia, em El Alto. Para garantir a volta do atleta a tempo, o clube alvinegro irá fretar um voo logo após a partida das Eliminatórias, somente para seu retorno. A preocupação do Corinthians quanto à logística se iniciou na última semana, após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterar a data do confronto com o Athletico-PR, pelas oitavas da Copa do Brasil. Inicialmente marcada para 11 de setembro, o duelo precisou ser adiantado em um dia, em função do calendário do Fluminense na Copa Sul-Americana. O Corinthians aguardava uma definição da seleção brasileira para definir o plano estratégico para contar com Hugo Souza. Em geral, após os duelos na Bolívia, a tendência é de um retorno imediato da delegação ao Brasil, para mitigar os efeitos da altitude. O clube, no entanto, optou por promover o retorno do goleiro por conta própria. A partida acontece às 20h30 (de Brasília), uma hora mais cedo do que o comum para mitigar os efeitos da altitude. Menos de 24 horas após o apito final, Hugo Souza precisaria estar na Neo Química Arena para a decisão com o Corinthians. O goleiro viaja nesta semana à Granja Comary. Além da Bolívia, o Brasil enfrentará o Chile no dia 4, no Maracanã. Além de Hugo Souza, o Corinthians teve outros quatro atletas estrangeiros convocados nesta Data Fifa: Ángel Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Memphis Depay (Holanda). À exceção do camisa 10, que enfrenta a Lituânia no dia 7, os demais jogadores passam por "problema" semelhante ao de Hugo Souza, disputando suas partidas com a seleção um dia antes do duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Com a Data Fifa, o Corinthians terá uma pausa no seu calendário após o empate com o Palmeiras neste domingo, 31, pelo Campeonato Brasileiro. Nesse período sem jogos, a Neo Química Arena estará sob o controle da National Football League (NFL), para a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs nesta sexta-feira, 5. Para o duelo com o Athletico-PR, o Corinthians precisa de apenas um empate para avançar à semifinal, depois de vencer o confronto de ida na última semana na Ligga Arena por 1 a 0, com gol de Gui Negão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Cotinthians seleção brasileira Hugo Souza logística COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após pouco destaque na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.09.25 7h00 Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami 31.08.25 23h52