Corinthians bate o Deportivo Cali nos pênaltis de conquista a Libertadores feminina pela 6ª vez

O Corinthians é campeão da Libertadores feminina pela 6ª vez. As comandadas de Lucas Piccinato fizeram um jogo bastante disputado com o Deportivo Cali neste sábado (18). Após empate de 0 a 0 no tempo normal, as Brabas foram perfeitas nas penalidades e contaram com erro de Ibargüen para reafirmar soberania na modalidade com 5 a 3.

No primeiro tempo, prevaleceu o equilíbrio entre as duas equipes. O jogo, no entanto, foi bastante truncado. Nem um time queria ficar com a bola, nem o outro soube aproveitar e criar jogadas. A emoção mesmo veio no fim, quando aos 45 minutos Érika marcou de cabeça. Após pausa de 6 minutos e consulta ao VAR, a juíza entendeu que Vic Albuquerque interferiu de maneira inadequada. Assim, o jogo seguiu para os vestiários.

A etapa final foi mais movimentada, especialmente no final. O Deportivo Cali também teve sua oportunidade de sair na frente com Paola García, mas a jogadora também estava em posição irregular e seu gol foi anulado aos 30 minutos. Pouco tempo depois, Jaqueline evitou o pior ao tirar a bola em cima da linha e evitar um gol olímpico das colombianas.

O duelo seguiu na igualdade quando soou o apito final e nas primeiras batidas de pênaltis, até que Ibargüen errou a segunda cobrança do Deportivo Cali ao carimbar o travessão. As Brabas foram perfeitas, não erraram nenhuma. Jhonson deslocou a goleira Agudelo e nem precisou o 5º pênalti colombiano para confirmar mais um título para o futebol feminino do time alvinegro.

O novo título coroa a hegemonia corintiana no futebol feminino. A equipe paulista é a maior vencedora da competição com seis taças: 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e agora 2025. Todas as vezes em que as Brabas chegaram na decisão, saíram vitoriosas. São 100% de aproveitamento em finais.

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR Eliminada pelo Corinthians nos pênaltis, a Ferroviária ficou com a terceira colocação da Libertadores ao fazer 1 a 0, gol de Katiuschia com somente 40 segundos, derrubando a invencibilidade de 37 jogos do chileno Colo-Colo.