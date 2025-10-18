Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians bate o Deportivo Cali nos pênaltis de conquista a Libertadores feminina pela 6ª vez

Estadão Conteúdo

O Corinthians é campeão da Libertadores feminina pela 6ª vez. As comandadas de Lucas Piccinato fizeram um jogo bastante disputado com o Deportivo Cali neste sábado (18). Após empate de 0 a 0 no tempo normal, as Brabas foram perfeitas nas penalidades e contaram com erro de Ibargüen para reafirmar soberania na modalidade com 5 a 3.

No primeiro tempo, prevaleceu o equilíbrio entre as duas equipes. O jogo, no entanto, foi bastante truncado. Nem um time queria ficar com a bola, nem o outro soube aproveitar e criar jogadas. A emoção mesmo veio no fim, quando aos 45 minutos Érika marcou de cabeça. Após pausa de 6 minutos e consulta ao VAR, a juíza entendeu que Vic Albuquerque interferiu de maneira inadequada. Assim, o jogo seguiu para os vestiários.

A etapa final foi mais movimentada, especialmente no final. O Deportivo Cali também teve sua oportunidade de sair na frente com Paola García, mas a jogadora também estava em posição irregular e seu gol foi anulado aos 30 minutos. Pouco tempo depois, Jaqueline evitou o pior ao tirar a bola em cima da linha e evitar um gol olímpico das colombianas.

O duelo seguiu na igualdade quando soou o apito final e nas primeiras batidas de pênaltis, até que Ibargüen errou a segunda cobrança do Deportivo Cali ao carimbar o travessão. As Brabas foram perfeitas, não erraram nenhuma. Jhonson deslocou a goleira Agudelo e nem precisou o 5º pênalti colombiano para confirmar mais um título para o futebol feminino do time alvinegro.

O novo título coroa a hegemonia corintiana no futebol feminino. A equipe paulista é a maior vencedora da competição com seis taças: 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e agora 2025. Todas as vezes em que as Brabas chegaram na decisão, saíram vitoriosas. São 100% de aproveitamento em finais.

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR Eliminada pelo Corinthians nos pênaltis, a Ferroviária ficou com a terceira colocação da Libertadores ao fazer 1 a 0, gol de Katiuschia com somente 40 segundos, derrubando a invencibilidade de 37 jogos do chileno Colo-Colo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol feminino

Copa Libertadores

Corinthians

América de Cali
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes

Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente

18.10.25 10h00

A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B

Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas

18.10.25 9h00

Futebol

Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube

Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza.

18.10.25 7h00

Futebol

Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista

Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 

17.10.25 17h49

MAIS LIDAS EM ESPORTES

A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B

Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas

18.10.25 9h00

JOGÃO

Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida

A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado

18.10.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

18.10.25 7h00

Futebol

Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube

Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza.

18.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda