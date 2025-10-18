Corinthians bate o Deportivo Cali nos pênaltis de conquista a Libertadores feminina pela 6ª vez Estadão Conteúdo 18.10.25 19h12 O Corinthians é campeão da Libertadores feminina pela 6ª vez. As comandadas de Lucas Piccinato fizeram um jogo bastante disputado com o Deportivo Cali neste sábado (18). Após empate de 0 a 0 no tempo normal, as Brabas foram perfeitas nas penalidades e contaram com erro de Ibargüen para reafirmar soberania na modalidade com 5 a 3. No primeiro tempo, prevaleceu o equilíbrio entre as duas equipes. O jogo, no entanto, foi bastante truncado. Nem um time queria ficar com a bola, nem o outro soube aproveitar e criar jogadas. A emoção mesmo veio no fim, quando aos 45 minutos Érika marcou de cabeça. Após pausa de 6 minutos e consulta ao VAR, a juíza entendeu que Vic Albuquerque interferiu de maneira inadequada. Assim, o jogo seguiu para os vestiários. A etapa final foi mais movimentada, especialmente no final. O Deportivo Cali também teve sua oportunidade de sair na frente com Paola García, mas a jogadora também estava em posição irregular e seu gol foi anulado aos 30 minutos. Pouco tempo depois, Jaqueline evitou o pior ao tirar a bola em cima da linha e evitar um gol olímpico das colombianas. O duelo seguiu na igualdade quando soou o apito final e nas primeiras batidas de pênaltis, até que Ibargüen errou a segunda cobrança do Deportivo Cali ao carimbar o travessão. As Brabas foram perfeitas, não erraram nenhuma. Jhonson deslocou a goleira Agudelo e nem precisou o 5º pênalti colombiano para confirmar mais um título para o futebol feminino do time alvinegro. O novo título coroa a hegemonia corintiana no futebol feminino. A equipe paulista é a maior vencedora da competição com seis taças: 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e agora 2025. Todas as vezes em que as Brabas chegaram na decisão, saíram vitoriosas. São 100% de aproveitamento em finais. DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR Eliminada pelo Corinthians nos pênaltis, a Ferroviária ficou com a terceira colocação da Libertadores ao fazer 1 a 0, gol de Katiuschia com somente 40 segundos, derrubando a invencibilidade de 37 jogos do chileno Colo-Colo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino Copa Libertadores Corinthians América de Cali COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00