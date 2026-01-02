Copinha 2026: veja nomes para ficar de olho, grupos e o formato da competição

A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, começa nesta sexta-feira, 2, com a mesma expectativa de todos os anos: lançar ao cenário nacional jovens talentosos.

O torneio termina, como é praxe, em 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. A final será disputada no Pacaembu, embora o complexo que abriga o estádio ainda siga em obras para erguer um prédio multiuso com hotel de luxo e restaurantes.

O torneio apresenta a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos de quatro, espalhados por diferentes cidades do Estado de São Paulo. Classificam-se à segunda fase os dois melhores de cada chave. Daí para frente, jogos únicos, no estilo mata-mata. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

A edição de 2026 chama atenção pelo número de estreantes. Ao todo, 22 clubes participam da Copinha pela primeira vez, entre eles Meia Noite-SP, Real-RR, Águia de Marabá-PA, Athletic-MG, Centro Olímpico-SP, Guanabara City-GO, Maricá-RJ, Naviraiense-MS, Quixadá-CE, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.

Há ausências relevantes também. A principal delas é o Flamengo, tetracampeão do torneio, que optou por manter seus atletas da base à disposição para a disputa do Campeonato Carioca. Clubes como Atlético-GO, Paysandu, Londrina, Caxias e ABC também não participam neste ano.

Entre os paulistas, nomes tradicionais ficaram fora da Copinha de 2026, como Marília, campeão em 1979; Paulista de Jundiaí, campeão em 1997; Rio Branco, vice-campeão em 2008; além de Batatais, São Bernardo e São Caetano, todos com histórico relevante na competição.

O Corinthians é o maior campeão, com 11 títulos, e joga suas fichas neste ano, entre os protagonistas, no meio-campista Gui Amorim, de 17 anos, elogiado pela leitura de jogo e chegada ao ataque.

O São Paulo, que defende seu o título neste ano depois de superar o Corinthians na decisão de 2025, é a segunda equipe com mais taças: são cinco. O time tricolor tem como destaque o atacante Paulinho. O meio-campista Gustavo Zabarelli, de 16 anos, é outro nome importante.

O Palmeiras tenta manter o protagonismo recente após as conquistas consecutivas de 2022 e 2023, e busca lançar novos talentos depois de revelas as duas maiores estrelas do futebol brasileiro na última década: Endrick, hoje no Lyon, e Estevão, astro do Chelsea.

Neste ano, os palmeirenses vão a campo com nomes que já têm espaço com Abel Ferreira no profissional, como o zagueiro Benedetti e o meia-atacante Erick Belé, além do volante Luís Pacheco, que também teve alguns minutos no time profissional em 2025. Eduardo Conceição, de 16 anos, chama a atenção pela precocidade e pode repetir o caminho de Endrick e Estêvão.

VEJA OS TODOS OS GRUPOS DA COPINHA 2026

Grupo 1 (Santa Fé do Sul) Santa Fé - SP Chapecoense Volta Redonda Alagoinhas -BA

Grupo 2 (Votuporanga) Votuporanguense-SP Grêmio Falcon-SE Galvez-AC

Grupo 3 (Tanabi) Tanabi-SP Goiás América-RN Sobradinho-DF

Grupo 4 (Bálsamo) Mirassol Sport Linense-SP Forte-ES

Grupo 5 (Araçatuba) Araçatuba-SP Athletico-PR Oeste-SP Maricá-RJ

Grupo 6 (Presidente Prudente) Grêmio Prudente-SP Ceará Olímpico-SE Carajás-PA

Grupo 7 (Assis) Assisense-SP Athletic-MG Guarani-SP Naviraiense-MS

Grupo 8 (Jaú) XV de Jaú-SP Corinthians Trindade-GO Luverdense-MT

Grupo 9 (São José do Rio Preto) América-SP Bahia Inter de Limeira CSA

Grupo 10 (Ribeirão Preto) Comercial-SP América-MG Noroeste-SP Atlético-PI

Grupo 11 (Brodowski) Bandeirante-SP Santa Cruz Botafogo-SP Tuna Luso-PA

Grupo 12 (Cravinhos) I9 FC -SP Vasco da Gama Velo Clube-SP Guanabara City-GO

Grupo 13 (Franca) Francana-SP Cruzeiro Barra-SC Esporte de Patos Publicidade

Grupo 14 (Patrocínio Paulista) Meia Noite-SP Coritiba Ponte Preta Real-RR

Grupo 15 (Araraquara) Ferroviária-SP Cuiabá América-RJ Quixadá-CE

Grupo 16 (São Carlos) Grêmio São-Carlense-SP Santos Real Brasília-DF União Cacoalense-RO

Grupo 17 (Cosmópolis) Cosmopolitano Sports-SP Figueirense Red Bull Bragantino São Luís-MA

Grupo 18 (Tietê) Comercial Tietê-SP Criciúma XV de Piracicaba Canaã-DF

Grupo 19 (Sorocaba) Real Soccer-SP São Paulo Maruinense-SE Indenpendente-AP

Grupo 20 (Paulínia) Paulínia Universitário-SP Vila Nova-GO Portuguesa Operário-PR

Grupo 21 (Guaratinguetá) Atlético Guaratinguetá-SP Juventude São José-SP Nacional-AM

Grupo 22 (Taubaté) Taubáte-SP Botafogo Águia de Marabá-PA Estrela de Março-BA

Grupo 23 (Mogi das Cruzes) União Mogi-SP Fortaleza Centro Olímpico-SP Confiança-PB

Grupo 24 (Itaquaquecetuba) Itaquaquecetuba-SP Náutico Grêmio Novorizontino-SP Juventude Samas-MA

Grupo 25 (Santana de Parnaíba) Sfera-SP Fluminense Água Santa Brasiliense

Grupo 26 (Embu das Artes) Referência-SP Real-RS Ituano Ivinhema-MS

Grupo 27 (Barueri) Palmeiras Remo Batalhão-TO Monte Roraima-RR

Grupo 28 (Guarulhos) Flamengo-SP Vitória Capivariano-SP Rio Branco-ES

Grupo 29 (Osasco) Audax-SP Atlético-MG União-MT QFC-RN

Grupo 30 - São Paulo (Ibrachina Arena) Ibrachina-SP Bangu Santo André Ferroviário-CE

Grupo 31 - São Paulo (Rua Javari) Juventus-SP Retrô-PE São Bento-SP Cascavel-PR

Grupo 32 - São Paulo (Nicolau Alayon) Nacional-SP Internacional Portuguesa Santista-SP CSE-AL