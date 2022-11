Copa do Mundo 2022: jogador suíço marca gol da vitória contra Camarões, mas não comemora; entenda

A Suíça venceu Camarões nesta quinta-feira (24) por 1 a 0, válido pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar. O autor do gol foi o atacante Breel Embolo, que chamou atenção por não ter comemorado a abertura do placar. A atitude do jogador teve um motivo especial: ele nasceu no país africano.

O gol foi marcado no início do segundo tempo. Embolo chutou para o gol após um cruzamento rasteiro pela direita e marcou 1 a 0 para a Suíça. Ao marcar, o jogador abriu os braços para mostra que não estava comemorando.

Embolo tem 25 anos e nasceu na cidade de Yaoundé, em Camarões. No entanto, ele deixou o país ainda criança e foi para a França com a mãe. Os dois estavam em busca de melhores condições de vida.

VEJA MAIS

Com o tempo, a mãe começou a namorar um suíço e eles foram morar no país europeu. Embolo cresceu em Basel, onde iniciou a sua carreira no futebol. Em 2014 ele recebeu a nacionalidade suíça e passou a joga pela seleção do país em 2015.

Agenda

Suíça e Camarões fazem parte do grupo do Brasil. O próximo compromisso dos suíços é contra a Seleção Brasileira, na segunda-feira (28), às 13h. Já a equipe africana enfrenta a Sérvia, no dia 28, às 7h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)