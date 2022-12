Copa do Mundo 2022: Holanda e Estados Unidos abrem oitavas de final neste sábado (3)

Vai começar as oitavas de final da Copa do Mundo 2022! A partir das 12h deste sábado (3), no Estádio Khalifa, em Doha, no Catar, a bola rola para Holanda e Estados Unidos. Este é o primeiro jogo desta fase e quem se classificar encara o vencedor de Argentina e Austrália. O duelo põe frente a frente dois times que se candidatar a atrapalhar a festa dos favoritos.

Holanda

Não empolgou. A fase de grupos da Holanda foi suficiente para terminar na liderança do grupo A, mas ainda assim, a equipe esteve abaixo do esperado. Especialmente considerando que a equipe foi inferior a Senegal e Equador. Quem não gostou das críticas foi o meia Marten de Roon, que ironizou:

"Gostaria de ser campeão mundial sem ter feito uma boa partida. Claro que todo mundo quer jogar bem, de preferência ganhar de 5 a 0 e ser campeão. Mas nem sempre é assim", comentou de Roon.

Estados Unidos

Se a Holanda não correspondeu em campo, os Estados Unidos superou as expectativas. Apesar dos resultados não dizerem (uma vitória e dois empates), o desempenho dos estadunidenses - especialmente no 0 a 0 contra a Inglaterra, uma das forças desta Copa - foi elogiado.

A notícia positiva para a equipe é que o atacante Christian Pulisic, que marcou o gol da classificação contra o Irã, foi liberado para o jogo. No lance do gol, o jogador se chocou com o goleiro adversário e foi levado para o hospital. Apesar da assessoria da Seleção ter informado que Pulisic jogará, ainda não está claro se ele terá condições de ser titular.

Ficha técnica

Holanda x EUA

Oitavas de final da Copa do Mundo 2022

Data: 03/12/2022

Horário: 12h

Local: Estádio Al Thumama

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Assistentes: Bruno Boschilia (Brasil) e Bruno Pires (Brasil)

Quarto árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

Holanda: Noppert; Dumfries, Van Dijk, Aké e Blind; Timber, De Roon, Frenkie De Jong e Klaassen; Gakpo e Memphis Depay. Técnico: Louis van Gaal.

EUA: Matt Turner; Sergiño Dest, Cameron Carter-Vickers (Zimmerman), Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Yunus Musah, Weston McKennie; Tim Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.