Copa do Mundo 2026: torcedores pedem até R$ 11 milhões por ingresso em site de revenda Estadão Conteúdo 24.04.26 10h41 Os preços de ingressos para a final da Copa do Mundo de 2026 atingiram níveis impressionantes no mercado de revenda. Em uma plataforma oficial ligada à Fifa, torcedores chegaram a anunciar entradas por valores próximos de R$ 11 milhões. De acordo com informações da Associated Press, quatro ingressos para a decisão, marcada para o dia 19 de julho, estão sendo ofertados por cerca de US$ 2,3 milhões cada (R$ 11,5 milhões na cotação atual). Os assentos ficam em um setor inferior do MetLife Stadium, nos Estados Unidos, atrás de um dos gols. COMO FUNCIONA A REVENDA OFICIAL Apesar de operar o ambiente de troca de ingressos, a Fifa não interfere nos valores definidos pelos vendedores. Ainda assim, a entidade cobra taxas consideráveis: 15% sobre a compra e outros 15% sobre a revenda. Além das opções milionárias, há variações expressivas de preços dentro do próprio site. Um assento em área de fácil acesso no anel inferior aparece por cerca de US$ 207 mil (cerca de R$ 1 milhão), enquanto outros lugares mais afastados, no setor superior, são anunciados por valores que vão de US$ 23 mil (R$ 115 mil) a US$ 138 mil (R$ 690 mil). Já os ingressos mais "baratos" para a final, dentro da plataforma de revenda, giram em torno de US$ 10,9 mil (R$ 54,5 mil), localizados nas últimas fileiras do estádio. Os valores contrastam com os preços praticados diretamente pela Fifa em sua venda oficial. Novos lotes disponibilizados recentemente indicam ingressos para a final por cerca de US$ 10,9 mil (R$ 54,5 mil) - o valor do ingresso mais barato do site de revenda, muito abaixo dos anúncios mais inflacionados no mercado secundário. Outros jogos decisivos também apresentam preços elevados. As semifinais, por exemplo, têm bilhetes na casa dos US$ 9 mil (R$ 45 mil) a US$ 11 mil (R$ 55 mil), dependendo da partida e da localização. Mesmo jogos da fase inicial registram cifras relevantes. Partidas da seleção dos Estados Unidos, por exemplo, têm ingressos que ultrapassam US$ 4 mil (R$ 9 mil), dependendo do confronto e do setor do estádio. Já outros duelos da fase de grupos apresentam opções mais acessíveis, embora ainda distantes da realidade da maioria dos torcedores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo ingressos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão 23.04.26 12h28 mais esportes Carajás participa do Fórum promovido pelo CBC e difunde o handebol do Pará A equipe, que fomenta a modalidade no estado, cita a importância do evento na construção de um legado voltado ao esporte olímpico brasileiro 23.04.26 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 Futebol Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação 23.04.26 20h28 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 TABU Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 23.04.26 18h55