Copa do Brasil, Premier League e La Liga; Veja onde assistir os jogos desta quarta

A quarta-feira será marcada pelas decisões e brigas pela liderança que acontecem ao longo do dia, tanto no Brasil como no cenário europeu. Na Premier League, o Tottenham recebe o Fulham às 15h, em busca de uma vitória e se aproximar dos primeiros colocados na tabela, embolando ainda mais a luta pelo título. Mais tarde, ás 17h, o Liverpool vai à Newcastle para defender a liderança e buscar se isolar ainda mais no número de pontos.

Na La Liga, o segundo colocado, Atlético de Madrid, faz às 15h15, um duelo contra o Getafe em disputa direta pela liderança contra o rival, Real Madrid, ambos com 32 pontos. O líder do Campeonato Espanhol entra em campo às 17h30, tentando defender o primeiro lugar geral da tabela contra o Elche.

Para encerrar o dia, os duelos da Copa do Brasil dão o toque de emoção que faltava, com os jogos de volta ocorrendo às 21h30 entre São Paulo x Grêmio, com vantagem de um gol para os gaúchos e América Mineiro x Palmeiras, que terminou em empate na ida.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

ESPANHOLGranada x Valencia - 13hTransmissão: ESPN Brasil

Atlético de Madrid x Getafe - 15h15Transmissão: Fox Sports

Celta de Vigo x Huesca - 15h15Transmissão: ESPN App

Elche x Real Madrid - 17h30Transmissão: Fox Sports

INGLÊSTottenham x Fulham - 15hTransmissão: ESPN Brasil

Newcastle x Liverpool - 17hTransmissão: ESPN Brasil

INGLÊS 2ª DIVISÃOBrentford x Bournemouth - 14h30Transmissão: ESPN

Sweansea x Reading - 17hTransmissão: ESPN App

COPA DO BRASILSão Paulo x Grêmio - 21h30Transmissão: Globo (exceto MG), SporTV e Premiere

América Mineiro x Palmeiras - 21h30Transmissão: Globo (MG), SporTV e Premiere