Copa América tem 41 casos de Covid-19, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde informou ao portal "ge.globo" que já foram registrados 41 casos de Covid-19 relacionados à Copa América 2021, que acontece no Brasil. A pasta informou que 2927 testes foram realizados até domingo e que 31 dos infectados fazem parte de delegações das seleções, os outros 10 são prestadores de serviço contratados pelo evento em Brasília.

> Confira a classificação atualizada da Copa América 2021 e simule os jogos! + Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

- No dia de 13 de junho, foram notificados 41 casos de Covid-19 confirmados, sendo 31 entre jogadores e membros das delegações e 10 prestadores de serviços contratados para o evento. Todos os casos de prestadores de serviços foram confirmados em Brasília (DF) - informou o Ministério da Saúde.

Só na delegação da Venezuela, que estreou com derrota para a Seleção Brasileira por 3 a 0, foram registrados 13 casos de Covid, o que levou o técnico a convocar 15 atletas "extras" para a competição. As delegações da Bolívia, Colômbia e Peru também reportaram casos positivos para o vírus. Por causa do surto venezuelano, a Conmebol tirou a restrição de cinco atletas emergenciais.

Três partidas da primeira rodada da Copa América já aconteceram. No Grupo B, Brasil bateu a Venezuela e a Colômbia venceu o Equador por 1 a 0. No Grupo A, a Argentina ficou no empate em 1 a 1 com o Chile - recebendo uma homenagem ao Maradona antes do confronto.